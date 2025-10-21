México se impone a Países Bajos y respira en el Mundial Sub-17 Femenil

Con garra, pundonor y corazón, la Selección Mexicana Femenil Sub-17 consiguió un triunfo valioso de 1-0 sobre Países Bajos en la segunda jornada del Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Miguel Gamero fue superior a su rival durante gran parte del encuentro, aunque la falta de precisión en el último toque y la expulsión de Vanessa Paredes al minuto 58 complicaron el panorama para el Tricolor.

A pesar de ello, Citlalli Reyes se erigió como la heroína del partido al marcar el único gol del compromiso al minuto 87, lo que mantiene con vida a México en la competencia y renueva sus aspiraciones de avanzar a la siguiente fase.

El combinado nacional tuvo que lidiar contra sus propias equivocaciones. Desde el inicio del compromiso, las mexicanas salieron revolucionadas al ataque, entendiendo que la única opción que tenían era obtener la victoria, ya que otro resultado, las pondría a la orilla de quedar eliminadas de manera prematura.

México buscó constantemente el gol, ejercieron una presión alta frente a las neerlandesas y mantuvieron una solidez defensiva. No obstante, a la hora de concretar, las delanteras aztecas se mostraron erráticas, por lo que la frustración comenzó a apoderarse de ellas.

Por su parte, la escuadra naranja no representó un peligro significativo, hasta que en el inicio de la segunda mitad el panorama cambió. Vanessa Paredes fue expulsada tras cortar una jugada manifiesta de gol, acción que fue revisada en el soporte de vídeo por un posible fuera de lugar de una jugadora neerlandesa previo a la falta. Sin embargo, tras la revisión, la árbitra ratificó la decisión y mantuvo la tarjeta roja para la futbolista mexicana.

Otro momento de tensión se vivió cuando se revisó un posible penal en contra de México, luego de que la defensa azteca trastabillara a un elemento neerlandés, pero la jueza decidió no marcar la pena máxima.

Pese a la ventaja numérica, Países Bajos continuó displicente y las pocas llegadas que registró en el área mexicana fueron resueltas por la arquera Valentina Murrieta, quien también fue pieza clave para que México obtuviera los tres puntos al presentar intervenciones oportunas.

De esta manera, la Selección Mexicana consiguió sus primeros tres puntos en el Mundial Sub-17 Femenil y se ubica en el tercer lugar del grupo B. Su último juego contra Camerún será crucial y deberá de obtener el triunfo para asegurar su boleto para los octavos de final.

