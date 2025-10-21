Prisca Awiti vive su mejor momento en el judo mundial

La judoca mexicana Prisca Guadalupe Awiti Alcaraz vive un momento de madurez deportiva; luego de hacer historia con la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de París 2024 en la categoría de -63 kilogramos , la atleta nacida en Londres, pero con raíces mexicanas por parte de su madre, mira hacia adelante con determinación.

Tras su participación en el Gran Prix de Judo de Guadalajara, donde finalizó en la novena posición, Awiti destacó que lo más importante ahora es recuperarse físicamente y continuar el proceso rumbo a sus próximos objetivos internacionales.

“Fue un evento muy bueno. El equipo mexicano está subiendo mucho de nivel y se vieron combates de gran calidad. El público también estuvo increíble, el apoyo fue muy, muy bueno”, expresó Awiti, quien reconoció que competir en casa le dejó una experiencia muy especial.

La judoca subrayó el valor de que México haya sido sede de una competencia de tan alto nivel, pues permite al público nacional disfrutar de la élite mundial del judo y, al mismo tiempo, motiva al equipo mexicano. “Es muy bonito tener un evento así en casa. No todos los países tienen la oportunidad de que sus familias los vean competir en el nivel más alto. Ojalá que en los próximos años podamos ver mexicanos en el podio”, comentó.

Sobre su desempeño personal, Awiti reconoció que no llegó en las mejores condiciones físicas: “No tuve la mejor preparación por lesiones, pero ahora toca recuperarme y regresar más fuerte. No siempre es nuestro día, pero hay que mejorar y seguir trabajando”.

Consciente de la exigencia que representa el circuito internacional, Prisca destacó que los Grand Prix reúnen a campeones olímpicos y mundiales, lo que eleva el nivel de competencia y les permite sumar puntos importantes en el ranking global. “Este tipo de torneos nos miden con los mejores del mundo. Estamos lejos de las medallas, pero sé que pronto estaremos ahí”, dijo con optimismo.

Más allá del resultado, Awiti resaltó la unión del representativo mexicano: “Somos un equipo muy unido, siempre nos apoyamos, incluso los días en que no nos toca competir. Eso nos fortalece mucho”.

Con una mentalidad enfocada en el crecimiento, la subcampeona olímpica reafirmó que su meta no es solo regresar al podio, sino hacerlo con una versión mejorada de sí misma. “Estoy muy orgullosa de mi equipo, pero siempre hay que mejorar. Es volver a casa, analizar en qué aspectos podemos crecer y trabajar para estar en los podios internacionales”, concluyó.

