La ceremonia inaugural del Mundial de Futbol 2026 en Estados Unidos se lleva a cabo este viernes 12 de junio, un evento que marca un hito en la historia del deporte internacional. Con un despliegue estelar que reúne a figuras de renombre, los aficionados buscan conocer a los artistas confirmados, a qué hora inicia el espectáculo y dónde ver GRATIS este magno evento.

La competición, organizada de forma conjunta por tres naciones norteamericanas, busca romper todos los récords de audiencia a nivel global desde su primer día de actividades en territorio estadounidense.

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¿Qué artistas estarán en la inauguración del Mundial en Estados Unidos?

La fiesta del futbol tiene como sede principal en este país a la ciudad de Los Ángeles, en el estado de California. Este evento presenta un cartel de alto perfil internacional liderado por la estrella del pop Katy Perry, la sensación surcoreana LISA y la intérprete brasileña Anitta.

Estas reconocidas cantantes comparten el escenario acompañadas por el rapero Future y el productor DJ Sanjoy, para conformar un espectáculo diverso y atractivo para múltiples audiencias alrededor del planeta.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial en Estados Unidos?

La ceremonia está programada para iniciar a las 17:30 horas, tiempo centro de México. Una vez concluido el concierto de apertura, la actividad deportiva toma el protagonismo en el estadio californiano.

El combinado de Estados Unidos salta a la cancha para medirse ante la selección de Paraguay en su primer compromiso del torneo. El silbatazo inicial de este partido está fijado a partir de las 19:00 horas del centro de México, con lo cual cierra la jornada de inauguraciones en esta región del continente.

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¿Dónde ver EN VIVO la ceremonia de inauguración del Mundial de Estados Unidos?

Para los espectadores que desean seguir cada detalle de la jornada, existen diversas opciones sobre dónde ver GRATIS la transmisión en directo.

En el territorio mexicano, las cadenas de televisión abierta como Televisa, a través de Canal 5, junto con TV Azteca mediante Azteca 7, ofrecen la señal sin costo alguno para el público. Asimismo, plataformas digitales de streaming como ViX permiten el acceso gratuito a los eventos musicales y a los partidos inaugurales.

Un torneo con sedes compartidas y cierres históricos

La Copa del Mundo 2026 destaca por ser la primera edición organizada simultáneamente por Estados Unidos, Canadá y México. La competición arrancó el día de ayer con el encuentro entre México y Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México. Dicho evento desató el entusiasmo del público mediante un despliegue de artistas latinos comandado por la colombiana Shakira, junto a intérpretes como Alejandro Fernández, Belinda, Lila Downs, Maná, Los Ángeles Azules, Danny Ocean, J Balvin y Tyla.

La conclusión del torneo está programada para el próximo 19 de julio en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey. La organización prepara un cierre de dimensiones históricas que reunirá en un mismo escenario a Madonna, Shakira y a la banda surcoreana BTS. De esta manera, el certamen busca consolidar una experiencia que fusiona el deporte de alto rendimiento con el entretenimiento musical de alcance mundial.

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Ceremonia de inauguración en Canadá

Por otra parte, el espectáculo en territorio canadiense se realiza como una ceremonia aparte en el Toronto Stadium. Esta presentación cuenta con una duración aproximada de 13 minutos, un lapso similar al formato del medio tiempo del Super Bowl. El acto es encabezado por el cantante Michael Bublé, quien comparte el escenario con reconocidas figuras de la industria musical como Alanis Morissette, Alessia Cara, la banda de rock Rush, Nelly Furtado y el grupo de hip-hop The Halluci Nation.

Tras los últimos acordes de esta presentación musical en el país del norte, la selección nacional de Canadá realiza su debut mundialista. El equipo anfitrión se enfrenta contra el combinado de Bosnia y Herzegovina, en un partido programado para las 13:00 horas, tiempo centro de México.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB