Beca Benito Juárez junio 2026: Calendario TENTATIVO de pagos y motivos del retraso

La entrega de apoyos gubernamentales para estudiantes se encuentra en la fase final del ciclo escolar. En este contexto, los beneficiarios de la Beca Benito Juárez mantienen la expectativa sobre el calendario de pagos correspondiente al mes de junio 2026. Este depósito representa el último ingreso del periodo académico antes del receso de verano, por lo que la información sobre su distribución genera alto interés.

Para esta etapa del año, la dispersión de recursos contempla dos esquemas principales del gobierno federal. El primero es la Beca Universal de Educación Media Superior Benito Juárez, dirigida a alumnos de bachillerato. El segundo corresponde a la Beca de Educación Superior, conocida formalmente como Jóvenes Escribiendo el Futuro, enfocada en la población universitaria.

Cada uno de estos programas sociales maneja montos específicos de acuerdo con el nivel educativo. Los estudiantes de educación media superior reciben una transferencia bimestral de mil 900 pesos. Por su parte, los universitarios adscritos a Jóvenes Escribiendo el Futuro perciben un apoyo económico mayor, establecido en 5 mil 600 pesos por el mismo periodo de dos meses.

¿Retraso en el pago de la Beca Benito Juárez? esto se sabe

Aunque la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar, encabezada actualmente por Julio León Trujillo, no ha dado a conocer el calendario oficial de pagos para este periodo, esto no significa que exista un retraso, ya que las autoridades han subrayado que los recursos están garantizados.

De este modo, se espera que el calendario de pagos sea anunciado una vez que concluyan los depósitos de la Beca Rita Cetina para estudiantes de secundaria, los cuales se realizan desde el 1 de junio y concluirán el próximo 12 de junio, tal como ocurrió durante el operativo de pago anterior.

Es pertinente recordar que este desembolso marca una pausa temporal en las entregas del programa social. Las reglas de operación establecen que los apoyos solo cubren los diez meses de duración del ciclo escolar. Por lo tanto, no habrá depósitos durante el periodo de vacaciones de verano, y las transferencias se reanudarán hasta el inicio del próximo año académico.

Mira esto: Estos son TODOS los cierres viales en el Estadio Guadalajara por el Mundial 2026

Calendario tentativo de pagos de la Beca Benito Juárez

La distribución de los recursos económicos mantiene el modelo de orden alfabético. Esta estrategia se basa en la primera letra del apellido paterno del estudiante. El sistema escalonado tiene la finalidad de prevenir aglomeraciones en las sucursales bancarias y mantener el orden en la atención a los millones de usuarios a nivel nacional.

Los beneficiarios deben esperar a que llegue el día asignado a su letra para disponer del efectivo. El retiro se puede realizar en los cajeros automáticos del Banco del Bienestar o mediante compras directas con la tarjeta en establecimientos comerciales.

Aunque la dependencia federal afina los detalles del calendario oficial, las proyecciones permiten trazar una ruta de entrega. A continuación, se presenta la estimación de las fechas para los depósitos, proyectada para la segunda quincena del mes:

Lunes 15 de junio: Apellidos que inician con A y B.

Apellidos que inician con A y B. Martes 16 de junio: Apellidos que inician con C.

Apellidos que inician con C. Miércoles 17 de junio: Apellidos que inician con D, E y F.

Apellidos que inician con D, E y F. Jueves 18 de junio: Apellidos que inician con G.

Apellidos que inician con G. Viernes 19 de junio: Apellidos que inician con H, I, J, K y L.

Apellidos que inician con H, I, J, K y L. Lunes 22 de junio: Apellidos que inician con M.

Apellidos que inician con M. Martes 23 de junio: Apellidos que inician con N, Ñ, O, P y Q.

Apellidos que inician con N, Ñ, O, P y Q. Miércoles 24 de junio: Apellidos que inician con R.

Apellidos que inician con R. Jueves 25 de junio: Apellidos que inician con S.

Apellidos que inician con S. Viernes 26 de junio: Apellidos que inician con T, U, V, W, X, Y y Z.

Para evitar contratiempos, se sugiere a los titulares verificar su saldo a través de la aplicación móvil oficial antes de acudir a una sucursal física. Asimismo, es fundamental resguardar el Número de Identificación Personal (NIP) en un lugar seguro y no compartir información bancaria con terceros bajo ninguna circunstancia, con el objetivo de prevenir fraudes.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

***Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***

MB