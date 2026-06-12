Estados Unidos y Paraguay harán su presentación en la Copa Mundial de la FIFA 2026 este viernes 12 de junio, en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo D. El encuentro genera gran expectativa al tratarse del debut de ambas selecciones en la justa mundialista, por lo que miles de aficionados en México buscarán seguir cada detalle de este compromiso que podría comenzar a definir el rumbo de los equipos en el torneo.

Si no quieres perderte este emocionante enfrentamiento, aquí encontrarás el horario oficial del partido entre Estados Unidos y Paraguay, así como los canales de televisión abierta y las opciones de transmisión disponibles en México para ver el encuentro completamente en vivo y estar al tanto de todas las acciones desde el silbatazo inicial.

¿Cómo llegan Estados Unidos y Paraguay?

Este enfrentamiento marca un hito, ya que es la primera vez en la historia que ambas selecciones se miden en el escenario de un Mundial de la FIFA. La Selección de Estados Unidos llega con la intención de aprovechar su condición de local para consolidar un proyecto joven que ha mostrado un nivel competitivo interesante durante el último año bajo el mando de su actual cuerpo técnico.

Por su parte, la Selección de Paraguay regresa a una justa mundialista tras su última participación en la edición de 2010, con el objetivo de demostrar la solidez de su renovado plantel. El antecedente directo más reciente entre ambos equipos ocurrió en noviembre de 2025 en un partido amistoso disputado en territorio estadounidense, el cual terminó con una victoria de 2-1 para los locales.

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El partido Estados Unidos vs Paraguay, correspondiente a la primera jornada del Grupo D de la Copa Mundial 2026, se disputará este viernes 12 de junio de 2026. El encuentro tendrá como escenario el Estadio Los Ángeles, ubicado en Inglewood, California, Estados Unidos, mientras que el horario para el tiempo del centro de México es a las 19:00 horas.

Para los aficionados en México, la transmisión de este partido de la fase de grupos estará disponible tanto por televisión abierta como por streaming. La cobertura en línea podrá seguirse a través de ViX, con suscripción premium y el Pase Mundial, además de las señales de Canal 5, TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes Network.

Fecha y hora: Viernes 12 de junio de 2026, 19:00 horas

Viernes 12 de junio de 2026, 19:00 horas Estadio: Estadio Los Ángeles, Inglewood, California, Estados Unidos

Estadio Los Ángeles, Inglewood, California, Estados Unidos Transmisión: ViX Premium (Pase Mundial), Canal 5, TUDN, Azteca 7 y Azteca Deportes Network

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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