Pensión Bienestar: SAT aclara si los adultos mayores deben pagar impuestos por recibir el apoyo

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), emitió un pronunciamiento oficial para aclarar las dudas sobre si la Pensión Bienestar paga impuestos. Ante la inquietud de miles de adultos mayores en todo el país, la dependencia explicó a detalle cómo funciona el cobro del Impuesto sobre la Renta (ISR) y su relación con los apoyos gubernamentales destinados a los sectores más vulnerables de la población.

Durante las últimas semanas, diversas publicaciones en redes sociales generaron incertidumbre entre los beneficiarios al sugerir que el gobierno retendría una parte de sus ingresos. Estos mensajes afirmaban que las personas inscritas en los programas de asistencia social tendrían que rendir declaraciones adicionales ante la autoridad y ceder un porcentaje de su dinero al fisco, lo que provocó alarma entre los pensionados.

Frente a esta situación, la autoridad tributaria desmintió categóricamente la aplicación de cualquier medida de este tipo. La institución rechazó los intentos de generar confusión entre la ciudadanía mediante información falsa y reiteró su compromiso con la transparencia en el manejo de las obligaciones fiscales de los contribuyentes, asegurando que no existen nuevos gravámenes para este sector.

¿Se debe pagar el ISR por los programas del Bienestar?

Para responder a la interrogante principal, el órgano recaudador explicó que los recursos entregados a través de iniciativas gubernamentales tienen un tratamiento especial. Los apoyos económicos que reciben las personas a través de programas sociales previstos en el Presupuesto de Egresos de la Federación o de las entidades federativas están protegidos por la legislación vigente y no representan una carga tributaria.

El artículo 90 de la Ley del Impuesto sobre la Renta establece de manera explícita que este tipo de transferencias no se consideran ingresos por los que se esté obligado al pago del gravamen. Por consiguiente, el apoyo de 6 mil 400 pesos bimestrales que otorga el programa en 2026 se deposita de forma íntegra en las tarjetas de los beneficiarios, sin ninguna deducción ni retención.

¿Qué pensiones sí pagan impuestos al SAT?

Además de aclarar el tema de los programas sociales, la dependencia detalló el panorama fiscal general para las personas jubiladas. De acuerdo con los registros oficiales, la mayoría de las personas pensionadas en el territorio nacional se encuentran libres del pago de impuestos por los ingresos que perciben bajo este concepto.

El artículo 93 de la misma ley tributaria precisa que las pensiones, independientemente de la institución pública o privada que las otorgue, están exentas del pago de este impuesto cuando no superan un tope establecido. Este límite legal equivale a 15 Unidades de Medida y Actualización (UMA) elevadas al mes.

En términos monetarios para el año en curso, esta exención ampara ingresos por hasta 53 mil 493 pesos mensuales. Únicamente aquellos contribuyentes que perciban una cantidad superior a este monto deberán cumplir con la obligación fiscal, y el cálculo del impuesto se aplicará de manera exclusiva sobre el excedente, no sobre la totalidad de los recursos recibidos.

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Canales oficiales para resolver dudas fiscales

Para evitar futuras confusiones, el gobierno federal hace un llamado a la población a mantenerse informada únicamente a través de los medios oficiales. Las autoridades recomiendan consultar el portal web de la institución, leer sus comunicados de prensa formales y verificar los datos en sus cuentas certificadas de redes sociales, descartando cadenas de mensajes no verificadas.

Si persisten las dudas o se requieren aclaraciones sobre casos particulares, las personas interesadas tienen a su disposición herramientas de atención directa y gratuita. Los contribuyentes pueden comunicarse a la línea telefónica Marca SAT al número 55 6272 2728 o recibir asesoría personalizada mediante el chat habilitado en la página oficial de la dependencia.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB