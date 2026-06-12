La Fórmula 1 (F1) aterriza en Barcelona-Catalunya para disputar la séptima carrera de la temporada, en un momento importante del campeonato donde la escudería Mercedes ha impuesto un dominio absoluto bajo las nuevas regulaciones técnicas. Este fin de semana también marcará la séptima carrera oficial de Sergio "Checo" Pérez al volante del monoplaza de Cadillac, escudería debutante que sigue en su proceso de adaptación a la parrilla.

Las actividades del Gran Premio de España se llevarán a cabo del viernes 12 al domingo 14 de junio de 2026. El escenario elegido es el emblemático Circuit de Barcelona-Catalunya, ubicado en Montmeló, a las afueras de la ciudad condal.

Para esta edición, los pilotos deberán completar un total de 66 vueltas al trazado, el cual cuenta con una longitud oficial de 4.657 kilómetros. La carrera principal está programada para disputarse el domingo 14 de junio a las 07:00 horas, tiempo del centro de México.

El Circuit de Barcelona-Catalunya es considerado uno de los trazados más técnicos y exigentes del calendario, siendo históricamente la pista de pruebas por excelencia para los equipos de Fórmula 1. Su combinación de curvas de alta, media y baja velocidad, sumada a la abrasividad de su asfalto, pone a prueba tanto la eficiencia aerodinámica de los monoplazas como la gestión de los neumáticos.

En años recientes, la eliminación de la chicana en el tercer sector devolvió al circuito su fluidez original, permitiendo que las dos últimas curvas se tomen a fondo y facilitando las oportunidades de adelantamiento en la recta principal. Este factor será determinante para los nuevos monoplazas de 2026, que cuentan con aerodinámica activa y configuraciones de unidad de potencia renovadas, lo que promete elevar las velocidades punta en este sector.

Horario y dónde ver EN VIVO el Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026 y a "Checo" Pérez con Cadillac

A continuación, se detalla la programación completa para el fin de semana de carrera bajo el formato tradicional, para que no te pierdas ninguna sesión del piloto mexicano de Cadillac y el resto de la parrilla:

Evento Fecha Horario Primera prueba libre Viernes 12 de junio 05:30 hrs Segunda prueba libre Viernes 12 de junio 09:00 hrs Tercera prueba libre Sábado 13 de junio 04:30 hrs Clasificación (Qualy) Sábado 13 de junio 08:00 hrs GP de España 2026 Domingo 14 de junio 07:00 hrs

F1: Dónde ver EN VIVO el GP de Barcelona-Catalunya 2026

Para disfrutar de toda la adrenalina del automovilismo y apoyar al piloto tapatío Sergio Pérez, aquí tienes los datos de transmisión:

Fecha y hora (carrera principal): Domingo 14 de junio, 07:00 hrs

Domingo 14 de junio, 07:00 hrs Sede: Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló

Circuit de Barcelona-Catalunya, Montmeló Transmisión: SKY Sports, F1 TV Pro

*Horarios del centro de México

**Sujeto a cambios de transmisión

¿Cómo llegan Checo Pérez y los otros pilotos a la carrera?

El piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez llega a esta cita ubicado en la posición 21 del campeonato de pilotos, aún sin sumar puntos en la presente campaña. El arranque de la temporada 2026 ha sido un reto mayúsculo para la nueva escudería Cadillac, que continúa desarrollando su monoplaza para competir en la zona media. Tras un fin de semana complicado en Mónaco, donde una penalización lo relegó en la clasificación final, el tapatío buscará aprovechar su experiencia para capitalizar cualquier oportunidad en Montmeló.

En la parte alta de la tabla, el joven italiano Kimi Antonelli se ha consolidado como el líder indiscutible del mundial. El piloto de Mercedes acumula 156 puntos tras un inicio de temporada arrollador, demostrando una rápida adaptación a las nuevas normativas técnicas y aerodinámicas de la categoría. Su consistencia lo ha colocado como el rival a vencer en cada Gran Premio.

Los principales contendientes que intentarán frenar el dominio de Antonelli son Lewis Hamilton, ahora en las filas de Ferrari, quien marcha segundo con 90 unidades, y George Russell, compañero de equipo del líder, que suma 88 puntos. La escudería de Maranello, con Hamilton y Charles Leclerc, se perfila como la única fuerza capaz de desafiar a las flechas plateadas en el campeonato de constructores, lo que anticipa una intensa batalla estratégica en el asfalto catalán.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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