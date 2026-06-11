El futbolista Julián Quiñones marcó el primer gol del Mundial 2026 durante el partido inaugural del torneo que disputan las selecciones de México y Sudáfrica.

El exjugador de Atlas anotó el gol en el minuto nueve del encuentro que se celebra este jueves 11 de junio en el Estadio Ciudad de México. Este supuso el gol número 2 mil 721 de la historia del torneo, según las cifras oficiales de la FIFA, en 965 encuentros.

El futbolista, nacido en Colombia y que cuenta con nacionalidad mexicana, aprovechó una recuperación rápida de pelota en las cercanías del área contraria, con el error en la salida de balón de Sudáfrica, y conectó el derechazo que adelantó a su equipo por 1-0.

La anotación no solo marca una ventaja inicial para el equipo de Javier Aguirre, también representa el banderazo oficial de la fiesta deportiva. El momento encendió a la afición en su totalidad, no solo a aquellos que observan el partido desde un asiento en el estadio, sino también a los que siguen la transmisión desde distintos puntos de la República Mexicana.

Quiñones celebró el logro replicando el gesto de Siphiwe Tshabalala, autor del primer gol del Mundial de Sudáfrica 2010, donde la selección local abrió el torneo enfrentándose a México.

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MB