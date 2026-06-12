Corea ganó, por primera vez en 16 años, su partido inaugural en una Copa del Mundo, y el resultado representa un importante impulso anímico para los dirigidos por Hong Myung-bo, quien destacó el esfuerzo de sus jugadores en la altura de Guadalajara y consiguió su primera victoria mundialista como entrenador, luego de no haberlo logrado en 2014 como jugador.

“Jugamos bien, como lo hicimos durante nuestra preparación, pero vi que los jugadores de ambos equipos estaban más tensos de lo habitual. Mis futbolistas se prepararon bien y me gustaría felicitarlos. Antes del partido les di dos mensajes: que no tiraran la toalla y que jugaran unidos, independientemente de quién estuviera dentro del campo. Lo han llevado a la perfección”.

“En 2014 participé en una Copa del Mundo y ahora conseguimos esta primera victoria. Estoy más que satisfecho, pero el mérito es de nuestros jugadores, que lo han dado todo. No sé cuánto tiempo hacía que no ganábamos el primer partido; creo que fueron 16 años”, señaló el técnico surcoreano.

El cambio de su principal figura, Heung-min Son, al minuto 69 llamó la atención. Sin embargo, el estratega descartó que se debiera a alguna molestia física y explicó que la decisión respondió a una gestión planificada de cargas de trabajo de cara al resto del campeonato.

“Son tenía que jugar desde el inicio. Es nuestro capitán y debía estar presente. Creo que lo dio todo; generamos muchas ocasiones con él y no tengo ninguna preocupación respecto a su estado”, aclaró Hong.

La pausa de hidratación representó un punto de inflexión para el conjunto asiático. La charla con sus futbolistas permitió corregir algunos aspectos tácticos y ayudó a que el equipo terminara de asentarse en un partido en el que comenzó por debajo en el marcador y aún resentía los efectos de la altura, pese a los días de adaptación previos en la ciudad.

“Sobre todo a los jugadores por derecha les dije que tenían que involucrarse más en la salida del balón y que, por el otro sector, jugaran con libertad. Le pedí a Young-Woo que se sumara más al ataque y creo que lo hizo bien. Es uno de los jugadores que mejor se preparó; no estaba del todo bien y se esforzó mucho para estar aquí”.

“Teníamos un plan para la gestión física. Estamos trabajando en ello y cada jugador tenía que aportar su granito de arena. Lo teníamos previsto y sí influye en gran medida; en la segunda parte todos estaban muy cansados”.

Además, el director técnico hizo referencia al ambiente en las tribunas, que en esta ocasión favoreció a su selección, aunque reconoció que el escenario será muy distinto cuando enfrenten a México en este mismo estadio.

“Antes de que comenzara el partido pude ver el encuentro entre México y Sudáfrica y observé la pasión de los aficionados locales. Es algo que puede someter al rival a una gran presión. Ya habíamos jugado en este estadio y eso es una ventaja, pero cada vez que te enfrentas al equipo anfitrión existe una presión importante”, apuntó Hong Myung-bo.