La actividad del Grupo B de la Copa Mundial 2026 comienza este viernes 12 de junio con un duelo histórico entre Canadá y Bosnia y Herzegovina en el Toronto Stadium. La Selección de Canadá hará su debut oficial en el torneo como una de las naciones anfitrionas, mientras que el conjunto europeo buscará iniciar con el pie derecho su participación en la justa. Además de representar la oportunidad de sumar los primeros puntos del certamen, será la primera ocasión en que ambas selecciones se enfrenten en una competencia oficial.

Si no quieres perderte este compromiso, aquí te contamos a qué hora se jugará el partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, dónde verlo completamente en vivo y todos los detalles que debes conocer sobre el arranque de la actividad en el Grupo B de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo llegan Canadá y Bosnia y Herzegovina?

Canadá afronta este compromiso con la misión de cambiar el rumbo de su historia en las Copas del Mundo. Bajo la dirección técnica de Jesse Marsch, la selección norteamericana intentará conseguir un resultado positivo en su debut dentro del Grupo B y dejar atrás la racha negativa que arrastra en el torneo. En sus dos participaciones anteriores, México 1986 y Qatar 2022, el conjunto canadiense acumuló seis derrotas consecutivas, por lo que buscará sumar por primera vez puntos en una fase final mundialista frente a su afición.

Del otro lado estará Bosnia y Herzegovina, que disputa apenas la segunda Copa del Mundo de su historia después de su estreno en Brasil 2014. El equipo dirigido por Sergej Barbarez llega fortalecido anímicamente tras protagonizar un destacado recorrido en el repechaje europeo rumbo a 2026, donde dejó en el camino a Gales y posteriormente sorprendió al eliminar a la tetracampeona Italia en una dramática definición por tanda de penales.

Dónde ver EN VIVO el partido Canadá vs Bosnia del Mundial 2026

El partido entre Canadá y Bosnia y Herzegovina, correspondiente a la primera jornada del Grupo B de la Copa Mundial 2026, se disputará este viernes 12 de junio de 2026. El silbatazo inicial está programado para las 13:00 horas, tiempo del centro de México, y tendrá como escenario el Toronto Stadium, ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá.

Para los aficionados en México, la transmisión de este partido de la fase de grupos estará disponible de forma exclusiva a través de streaming.

Fecha y hora: Viernes 12 de junio, 13:00 horas

Viernes 12 de junio, 13:00 horas Estadio: Toronto Stadium

Toronto Stadium Transmisión: Pase Mundial (ViX Premium)

Tanto canadienses como bosnios comparten el Grupo B junto con Suiza y Qatar, por lo que un triunfo en este primer encuentro podría resultar determinante en la lucha por avanzar a la siguiente ronda.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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