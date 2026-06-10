Ceremonia inaugural Mundial 2026: artistas, a qué hora inicia y todo lo que debes saber

La expectativa internacional crece conforme se acerca la ceremonia inaugural del Mundial 2026, un evento que reunirá a millones de espectadores frente a sus televisores. Este jueves 11 de junio, el mundo del deporte pausará sus actividades cotidianas para observar la inauguración de la Copa de la FIFA. Los aficionados al fútbol buscan detalles sobre la hora de inicio y la lista de artistas que participarán en el espectáculo previo al primer partido del torneo.

El recinto elegido para esta celebración es el Estadio Ciudad de México. Este coloso deportivo registrará un récord al convertirse en el primer inmueble en recibir por tercera vez el inicio de una justa mundialista, luego de las ediciones de 1970 y 1986. La festividad funcionará como antesala al encuentro inaugural, donde la Selección Mexicana se medirá ante su similar de Sudáfrica.

La presente edición del campeonato establece marcas inéditas en la historia del balompié. Por primera ocasión, la competencia tendrá la participación de 48 equipos nacionales y la logística se reparte entre tres países: México, Estados Unidos y Canadá. Debido a esta magnitud, la FIFA planificó tres espectáculos de apertura, uno para cada nación, aunque la capital mexicana tendrá el honor de dar el saque inicial oficial.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026?

Para los seguidores que planean sintonizar el evento desde el principio, los organizadores establecieron un itinerario preciso para evitar contratiempos en la transmisión global. El acto protocolario comenzará a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. En ese momento, la cancha se convertirá en un escenario donde se mezclarán la cultura local, la música y el entusiasmo por el fútbol.

El comité organizador sugiere a los asistentes y televidentes tomar precauciones y conectarse con anticipación. Las puertas del estadio permitirán el acceso desde las 09:00 horas para el público con boleto, con la meta de que a las 11:00 horas las gradas luzcan llenas.

El inicio del partido entre México y Sudáfrica, parte de la fase de grupos, tiene su programación fijada a las 13:00 horas. De este modo, la celebración se llevará a cabo exactamente 90 minutos antes de que ruede el balón.

¿Qué artistas cantarán en el Mundial 2026?

El diseño creativo de la apertura en suelo mexicano toma inspiración del papel picado, una de las artesanías más emblemáticas de la cultura nacional. Para complementar esta temática visual, el espectáculo presentará a diversos talentos internacionales y regionales que animarán a los asistentes y a la audiencia.

La figura principal del acto será la cantautora colombiana Shakira, quien cantará en vivo el tema oficial del torneo, nombrado "Dai Dai", en compañía del intérprete nigeriano Burna Boy. La participación de la artista consolida su relación histórica con las copas mundiales y suma su sello personal a la fiesta de apertura.

A la par de los cantantes del himno oficial, el programa musical incluye a figuras destacadas de la industria latina. Intérpretes como J Balvin, Maná, Belinda, Danny Ocean y Los Ángeles Azules tomarán el escenario para brindar un repertorio de distintos géneros.

Lista de artistas que se presentarán en el Mundial:

Shakira y Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda y Los Ángeles Azules

J Balvin

Maná

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla

Esta selección busca proyectar la diversidad y la riqueza cultural del país anfitrión.

¿Dónde ver la inauguración del Mundial? Opciones en TV abierta y streaming

Sobre las opciones para ver la señal en vivo, los aficionados en territorio mexicano tendrán a su disposición varias alternativas en televisión abierta. Empresas como Televisa, mediante Canal 5, y TV Azteca, a través de Azteca 7, emitirán el evento en directo con sus respectivos analistas. Asimismo, quienes prefieran la televisión de paga podrán sintonizar TUDN, mientras que los usuarios de plataformas digitales tendrán a su disposición la transmisión mediante el servicio de streaming VIX.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB