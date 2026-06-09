Inauguración Mundial 2026: ¿Qué estados suspenden clases este jueves 11 de junio?

El próximo jueves 11 de junio se llevará a cabo la inauguración del Mundial de Futbol 2026 en el Estadio Ciudad de México. Ante el interés que despierta este evento deportivo entre la población y debido a los operativos de movilidad y seguridad planeados por las autoridades, en distintos estados del país se ha decretado la suspensión de clases, especialmente para alumnos de educación básica.

El arranque de la competencia comenzará a las 11:30 horas, con las presentaciones de artistas de talla nacional e internacional. Posteriormente, comenzará a rodar el balón cuando la selección mexicana finalmente se enfrente a Sudáfrica.

Por este evento no se declaró un día de descanso nacional; por ello, aquí te comentamos en qué entidades sí se suspenden actividades.

En estos estados no habrá clases por la inauguración del Mundial 2026

Michoacán

La secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina Aguilar, informó que en Michoacán se suspenderán las clases este próximo jueves 11 de junio, para que los estudiantes puedan ver desde casa la inauguración del Mundial de Fútbol 2026.

"¿Listas y listos para el Mundial?", pregunta la funcionaria en un video publicado en sus redes sociales.

"Hemos estado escuchando a los alumnos y a las alumnas que me preguntan qué va a pasar el día 11 de junio. Así que con el gobernador (Alfredo Ramírez Bedolla) se ha tomado la decisión de que el próximo 11 de junio, todas las familias, todos los alumnos y alumnas de Michoacán, de los diversos niveles educativos, podrán no tener clases. Así que hoy sabemos que nos vamos a sumar a ese ambiente deportivo, en familia", anunció la titular de la SEE.

Ciudad de México

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, confirmó que el próximo 11 de junio se suspenderán actividades en escuelas de educación básica con motivo de la inauguración del Mundial 2026.

Jalisco

Esta mañana, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció la suspensión de actividades en el estado el próximo jueves 11 de junio debido a la celebración del partido inaugural del Mundial 2026. El anuncio se da luego de que el Gobierno Federal también diera a conocer la suspensión de actividades en la capital del país debido al primer partido del evento.

Aclaró que serán las actividades del sector público las que suspenderán sus actividades y también las clases para los estudiantes de la entidad. Solamente las instancias de seguridad y protección civil mantendrán las actividades por estar vinculadas a situaciones de emergencia.

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En Hidalgo, directivos decidirán si hay suspensión de clases

El secretario de Educación Pública, Natividad Castrejón Valdez, dio a conocer que, con motivo de la ceremonia de inauguración del Mundial de Fútbol, programada para el próximo jueves, directivos, docentes y padres de familia podrán determinar de manera coordinada si se realiza el seguimiento de la ceremonia en los planteles o si se permite que los estudiantes la observen desde sus hogares.

Natividad Castrejón Valdez indicó que, al reconocer la diversidad de contextos que existen en las comunidades escolares, se otorgó a cada centro educativo la posibilidad de acordar, junto con directivos, docentes y padres de familia, si se da seguimiento a la ceremonia dentro del plantel mediante una actividad colectiva y de convivencia para los estudiantes, o bien permitir que la transmisión se siga desde casa.

El funcionario precisó que esta medida no representa una suspensión generalizada de clases, sino una disposición flexible que busca atender las realidades de las comunidades educativas y fortalecer la comunicación entre la escuela y las familias.

Asimismo, señaló que existe confianza en el compromiso de directivos y docentes para tomar la decisión que mejor responda a las necesidades de los estudiantes, privilegiando en todo momento su bienestar y desarrollo integral.

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MB