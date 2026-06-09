El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, anunció la suspensión de actividades en el estado el próximo jueves 11 de junio debido a la celebración del partido inaugural del Mundial 2026.

El anuncio se da luego de que el Gobierno Federal también diera a conocer la suspensión de actividades en la capital del país debido al partido inaugural de la justa mundialista, en el cual la selección mexicana de fútbol se enfrentará contra Sudáfrica en el Estadio Ciudad de México.

Por ello, Lemus dijo que va "en concordancia" con lo dispuesto a nivel federal. Aclaró que serán las actividades del sector público las que suspenderán sus actividades y también las clases para los estudiantes de la entidad. Solamente las instancias de seguridad y protección civil mantendrán las actividades por estar vinculadas a situaciones de emergencia.

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"En concordancia con lo anunciado en torno a la suspensión de actividades públicas el día de la inauguración del Mundial el próximo 11 de junio, quiero anunciar que, aquí en Jalisco, he firmado ya un decreto que va exactamente en la misma línea, es decir, la suspensión de actividades del sector público, exceptuando aquellos que vayan vinculados a situaciones de emergencia como la coordinación de protección civil y bomberos y los cuerpos de seguridad. Este día, 11 de junio, no habrá clases en Jalisco".

El gobernador declaró en un video en redes sociales que la medida también busca mejorar la movilidad en la ciudad y que se pueda ver el partido de fútbol entre ambas selecciones nacionales.

"Lo que buscamos es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar del partido inaugural de futbol del Mundial de 2026 de la selección mexicana de fútbol que se celebrará a la 1 de la tarde en la Ciudad de México".

En la Ciudad de México, se disputará el primer juego del torneo mundialista, pero también habrá actividades, ya que se disputará el primero de los cuatro partidos que albergará el Estadio Guadalajara, en este caso, entre las selecciones de República Checa y Corea del Sur.

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MB