La expectación a nivel global alcanza su punto máximo ante la inauguración del Mundial 2026, un evento que congregará a millones de aficionados frente a sus pantallas. Este jueves 11 de junio, el planeta entero detendrá sus actividades para presenciar la ceremonia de apertura de la Copa del Mundo de la FIFA, un espectáculo que promete quedar grabado en la memoria colectiva.

Los seguidores del balompié internacional buscan conocer el horario exacto y los pormenores de esta celebración, la cual marca el inicio formal de la competencia deportiva más seguida del orbe.

El escenario designado para este magno evento es el histórico Estadio Ciudad de México. Este recinto deportivo escribirá un nuevo capítulo en los libros de historia al convertirse en el primer estadio en albergar por tercera ocasión el arranque de una justa mundialista.

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La festividad servirá como preámbulo al primer encuentro del torneo, donde la Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Sudáfrica, en un partido que genera altas expectativas entre los aficionados locales e internacionales.

¿A qué hora comienza la inauguración del Mundial 2026?

Para quienes desean sintonizar el evento desde el primer minuto, la organización ha establecido que el espectáculo protocolario inicie a las 11:30 horas, tiempo del centro de México. Durante este lapso, el terreno de juego se transformará en un escenario vibrante donde convergerán la cultura, la música y la pasión por el deporte, preparando el ambiente para el silbatazo inicial. Es recomendable que los espectadores tomen sus previsiones y sintonicen las transmisiones con anticipación para no perder ningún detalle de las presentaciones preparadas.

En cuanto a las opciones de transmisión, los aficionados dentro del territorio nacional contarán con diversas alternativas para seguir el evento completamente en vivo.

La señal de televisión abierta ofrecerá la cobertura a través de Canal 5 y Azteca 7, garantizando el acceso a la mayor parte de la población. Asimismo, quienes prefieran la televisión de paga podrán sintonizar TUDN, mientras que los usuarios de plataformas digitales tendrán a su disposición la transmisión mediante el servicio de streaming VIX.

Artistas confirmados para la inauguración Mundial 2026

Una particularidad de esta edición del torneo es su organización compartida entre tres naciones, lo que significa que cada país sede contará con su propia celebración de bienvenida. No obstante, la ceremonia programada para este jueves en la capital mexicana ostenta el título de ser la principal y la que dará el banderazo de salida oficial a toda la competencia. Por ello, el comité organizador ha reunido a un elenco de talla internacional para amenizar la jornada.

El número musical que acapara la mayor atención del público es la presentación conjunta de la cantante colombiana Shakira y el artista nigeriano Burna Boy. Ambos intérpretes son los encargados de dar vida a la canción oficial de la Copa del Mundo, por lo que su actuación en el centro del campo representa uno de los momentos más esperados de la mañana.

La oferta musical se complementará con una variada lista de estrellas que representan diferentes géneros y culturas, enriqueciendo el espectáculo visual y sonoro.

El cartel oficial incluye la participación de figuras consolidadas como Belinda, la banda de rock Maná y la agrupación de cumbia Los Ángeles Azules. A ellos se suman exponentes de la música urbana y pop contemporáneo como el colombiano J Balvin, la cantante sudafricana Tyla, la intérprete oaxaqueña Lila Downs y el cantautor venezolano Danny Ocean.

Finalmente, el protocolo cívico tendrá un lugar destacado dentro del programa de actividades previo al encuentro deportivo. La interpretación del Himno Nacional Mexicano, un instante de profundo respeto y patriotismo, correrá a cargo del reconocido cantante Alejandro Fernández. Su voz resonará en las gradas del recinto, uniendo a los miles de asistentes y a los millones de televidentes en un solo canto antes de que el balón comience a rodar en el césped.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB