Mundial 2026 | México vs. Sudáfrica: el costo de los boletos de reventa para el partido inaugural

La expectación por el Mundial 2026 alcanza su punto máximo a escasas horas del partido inaugural. El encuentro de México vs. Sudáfrica genera una demanda sin precedentes entre los aficionados. Con las taquillas oficiales de la FIFA totalmente agotadas, la atención se traslada al mercado secundario, donde la búsqueda de boletos en reventa domina la conversación en la capital mexicana.

El Estadio Ciudad de México se prepara para albergar este evento internacional. La ilusión de observar el debut de la selección nacional en casa impulsa a miles de seguidores a explorar vías alternativas para asegurar un asiento. Este enfrentamiento evoca recuerdos de torneos anteriores, lo cual añade un valor sentimental que incrementa el deseo de los fanáticos por estar presentes en las gradas.

La combinación de una oferta nula en canales primarios y una demanda internacional crea un escenario volátil. Además, la ubicación de los asientos y la proximidad al silbatazo inicial modifican el valor final de las entradas en los portales especializados.

¿Cuánto cuestan los boletos México vs. Sudáfrica en reventa?

Los precios varían en las plataformas dedicadas al intercambio y reventa de boletos. En StubHub las entradas más “accesibles” registran valores que parten desde los 62 mil 360 pesos mexicanos. Este monto representa un incremento significativo respecto al costo emitido por los organizadores oficiales.

Dentro del mismo sitio web, los pases para los anillos inferiores o cerca del medio campo presentan etiquetas mucho más elevadas. En estas zonas, los vendedores exigen cantidades que alcanzan hasta los 153 mil pesos mexicanos.

Por otro lado, el portal Viagogo exhibe una tendencia similar en sus listados disponibles. El costo mínimo para ingresar al coloso a través de este medio se sitúa en los 48 mil 662 pesos mexicanos. Esta cifra refleja la alta competencia entre los compradores que intentan asegurar su asistencia de último minuto al compromiso deportivo.

Las ubicaciones de primera categoría en Viagogo también reportan números exorbitantes. Los boletos en los sectores más codiciados del estadio alcanzan hasta los 282 mil 113 pesos mexicanos. La variación exacta depende del bloque específico y de la reputación del vendedor, lo cual establece un mercado sumamente costoso para los asistentes internacionales y locales.

Riesgos en la adquisición de entradas

La compra de accesos fuera de los canales oficiales conlleva riesgos para el consumidor. Las autoridades advierten de manera constante sobre la posibilidad de fraudes o entregas no concretadas. Mientras los equipos se preparan para saltar al terreno de juego, la disputa financiera en las tribunas demuestra que el negocio alrededor del deporte mantiene un ritmo incesante.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB