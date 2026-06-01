Lunes, 01 de Junio 2026

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Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

Conoce el calendario completo del Mundial 2026. Fechas, horarios, sedes y canales para ver a México y los 104 partidos del torneo de la FIFA

Por: Oralia López

México, Estados Unidos y Canadá están listos para albergar el torneo más grande de la historia. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

México, Estados Unidos y Canadá están listos para albergar el torneo más grande de la historia. ESPECIAL / IMAGO7 y CANVA

El calendario del Mundial 2026 está definido. A solo unos días del silbatazo inicial este 11 de junio, México, Estados Unidos y Canadá están listos para albergar el torneo más grande de la historia. Descubre las fechas, horarios y sedes de los 104 partidos, comenzando con la gran inauguración en el Estadio Ciudad de México.

Para que no te pierdas ningún detalle, te presentamos el calendario completo del Mundial 2026 con los horarios ajustados al tiempo del centro de México. Podrás seguir los partidos de la Selección Mexicana y los encuentros más destacados a través de televisión abierta en Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7, además de opciones de streaming multiplataforma como ViX Premium.

Fechas clave: De dieciseisavos a la Gran Final del Mundial 2026

A pocos días de que ruede el balón en el partido inaugural, el escenario está listo para la edición más ambiciosa en la historia del futbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez, 48 selecciones se darán cita en una sede triple —México, Estados Unidos y Canadá— para disputar el torneo más grande jamás organizado, del 11 de junio al 19 de julio.

Todo iniciará ese jueves 11 de junio, cuando la pasión se desborde en el Estadio Ciudad de México con el encuentro entre el anfitrión, México, y Sudáfrica. De ahí en adelante, el torneo promete emociones ininterrumpidas hasta coronar al campeón el 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Esta edición no solo destaca por su escala, sino por la intensidad de un formato inédito: 12 grupos que garantizan una fase inicial frenética, dando paso a una emocionante ronda de dieciseisavos de final, programada del 28 de junio al 3 de julio. A partir de ahí, la competencia entrará en su recta definitiva con los octavos de final (del 4 al 7 de julio) y los cuartos de final (del 9 al 11 de julio). La lucha por el título llegará a su punto máximo con las semifinales, que se disputarán el 14 y 15 de julio, culminando con el partido por el tercer lugar el 18 de julio y la gran final el 19 de julio.

Para que no pierdas detalle de esta cita histórica, aquí tienes el calendario completo del Mundial 2026, organizado fecha a fecha, con horarios y canales de transmisión. Ten en cuenta que esta información se irá actualizando conforme se acerque el torneo y avance la competencia para reflejar los resultados, las plataformas de emisión y los cruces definidos; además, se ajustará en caso de que los horarios se modifiquen ante cualquier contingencia.

Fase de Grupos del Mundial 2026

Jueves, 11 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 15:00 | México v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Ciudad de México | Canal 5, TUDN, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Las Estrellas, Azteca 7
  • 22:00 | República de Corea v República Checa | Grupo A | Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 15:00 | Canadá v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Toronto
  • 21:00 | Estados Unidos v Paraguay | Grupo D | Estadio Los Ángeles

Sábado, 13 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 15:00 | Catar v Suiza | Grupo B | Estadio Bahía de San Francisco
  • 18:00 | Brasil v Marruecos | Grupo C | Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • 21:00 | Haití v Escocia | Grupo C | Estadio Boston
  • 00:00 | Australia v Turquía | Grupo D | Estadio BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 13:00 | Alemania v Curazao | Grupo E | Estadio Houston
  • 16:00 | Países Bajos v Japón | Grupo F | Estadio Dallas
  • 19:00 | Costa de Marfil v Ecuador | Grupo E | Estadio Filadelfia
  • 22:00 | Suecia v Túnez | Grupo F | Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 12:00 | España v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Atlanta
  • 15:00 | Bélgica v Egipto | Grupo G | Estadio Seattle
  • 18:00 | Arabia Saudí v Uruguay | Grupo H | Estadio Miami
  • 21:00 | RI de Irán v Nueva Zelanda | Grupo G | Estadio Los Ángeles

Martes, 16 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 15:00 | Francia v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • 18:00 | Irak v Noruega | Grupo I | Estadio Boston
  • 21:00 | Argentina v Argelia | Grupo J | Estadio Kansas City
  • 00:00 | Austria v Jordania | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco

Miércoles, 17 de junio 

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 13:00 | Portugal v RD Congo | Grupo K | Estadio Houston
  • 16:00 | Inglaterra v Croacia | Grupo L | Estadio Dallas
  • 19:00 | Ghana v Panamá | Grupo L | Estadio Toronto
  • 22:00 | Uzbekistán v Colombia | Grupo K | Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 12:00 | República Checa v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Atlanta
  • 15:00 | Suiza v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Los Ángeles
  • 18:00 | Canadá v Catar | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver
  • 21:00 | México v República de Corea | Grupo A | Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 15:00 | Estados Unidos v Australia | Grupo D | Estadio Seattle
  • 18:00 | Escocia v Marruecos | Grupo C | Estadio Boston
  • 21:00 | Brasil v Haití | Grupo C | Estadio Filadelfia
  • 00:00 | Turquía v Paraguay | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco

Sábado, 20 de junio 2026

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 13:00 | Países Bajos v Suecia | Grupo F | Estadio Houston
  • 16:00 | Alemania v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Toronto
  • 22:00 | Ecuador v Curazao | Grupo E | Estadio Kansas City
  • 00:00 | Túnez v Japón | Grupo F | Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 12:00 | España v Arabia Saudí | Grupo H | Estadio Atlanta
  • 15:00 | Bélgica v Irán | Grupo G | Estadio Los Ángeles
  • 18:00 | Uruguay v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Miami
  • 21:00 | Nueva Zelanda v Egipto | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 13:00 | Argentina v Austria | Grupo J | Estadio Dallas
  • 17:00 | Francia v Irak | Grupo I | Estadio Filadelfia
  • 20:00 | Noruega v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • 23:00 | Jordania v Argelia | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco

Martes, 23 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 13:00 | Portugal v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Houston
  • 16:00 | Inglaterra v Ghana | Grupo L | Estadio Boston
  • 19:00 | Panamá v Croacia | Grupo L | Estadio Toronto
  • 22:00 | Colombia v RD Congo | Grupo K | Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 15:00 | Suiza v Canadá | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver
  • 15:00 | Bosnia y Herzegovina v Catar | Grupo B | Estadio Seattle
  • 18:00 | Escocia v Brasil | Grupo C | Estadio Miami
  • 18:00 | Marruecos v Haití | Grupo C | Estadio Atlanta
  • 21:00 | República Checa v México | Grupo A | Estadio Ciudad de México
  • 21:00 | Sudáfrica v República de Corea | Grupo A | Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 16:00 | Curazao v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Filadelfia
  • 16:00 | Ecuador v Alemania | Grupo E | Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • 19:00 | Japón v Suecia | Grupo F | Estadio Dallas
  • 19:00 | Túnez v Países Bajos | Grupo F | Estadio Kansas City
  • 22:00 | Turquía v Estados Unidos | Grupo D | Estadio Los Ángeles
  • 22:00 | Paraguay v Australia | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco

Viernes, 26 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 15:00 | Noruega v Francia | Grupo I | Estadio Boston
  • 15:00 | Senegal v Irak | Grupo I | Estadio Toronto
  • 20:00 | Cabo Verde v Arabia Saudí | Grupo H | Estadio Houston
  • 20:00 | Uruguay v España | Grupo H | Estadio Guadalajara
  • 23:00 | Egipto v Irán | Grupo G | Estadio Seattle
  • 23:00 | Nueva Zelanda v Bélgica | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

  • 17:00 | Panamá v Inglaterra | Grupo L | Estadio Nueva York Nueva Jersey
  • 17:00 | Croacia v Ghana | Grupo L | Estadio Filadelfia
  • 19:30 | Colombia v Portugal | Grupo K | Estadio Miami
  • 19:30 | RD Congo v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Atlanta
  • 22:00 | Argelia v Austria | Grupo J | Estadio Kansas City
  • 22:00 | Jordania v Argentina | Grupo J | Estadio Dallas

Fase de Eliminatorias Mundial 2026

Dieciseisavos de final

Fecha | Partido | Sede

  • Domingo 28 de junio | Partido 73 (2º A v 2º B) | Estadio Los Ángeles
  • Lunes, 29 de junio | Partidos 74, 75 y 76 | Estadios Boston, Monterrey y Houston
  • Martes, 30 de junio | Partidos 77, 78 y 79 | Estadios Nueva York, Dallas y Ciudad de México
  • Miércoles, 1 de julio | Partidos 80, 81 y 82 | Estadios Atlanta, Bahía de San Francisco y Seattle
  • Jueves, 2 de julio | Partidos 83, 84 y 85 | Estadios Toronto, Los Ángeles y BC Place Vancouver
  • Viernes, 3 de julio | Partidos 86, 87 y 88 | Estadios Miami, Kansas City y Dallas

Octavos de final

Fecha | Partido | Sede

  • Sábado 4 de julio | Partidos 89 y 90 | Estadios Filadelfia y Houston
  • Domingo, 5 de julio | Partidos 91 y 92 | Estadios Nueva York y Ciudad de México
  • Lunes 6 de julio | Partidos 93 y 94 | Estadios Dallas y Seattle
  • Martes 7 de julio | Partidos 95 y 96 | Estadios Atlanta y BC Place Vancouver

Cuartos de final

Fecha | Partido | Sede

  • Jueves 9 de julio | Partido 97 | Estadio Boston
  • Viernes 10 de julio | Partido 98 | Estadio Los Ángeles
  • Sábado 11 de julio | Partidos 99 y 100 | Estadios Miami y Kansas City

Semifinales

Fecha | Partido | Sede

  • Martes 14 de julio | Partido 101 | Estadio Dallas
  • Miércoles 15 de julio | Partido 102 | Estadio Atlanta

Tercer Puesto

  • Sábado, 18 de julio: Partido 103 | Estadio Miami

Final

  • Domingo 19 de julio | Partido 104 | Estadio Nueva York Nueva Jersey

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