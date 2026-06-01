Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

El calendario del Mundial 2026 está definido. A solo unos días del silbatazo inicial este 11 de junio, México, Estados Unidos y Canadá están listos para albergar el torneo más grande de la historia. Descubre las fechas, horarios y sedes de los 104 partidos, comenzando con la gran inauguración en el Estadio Ciudad de México.Para que no te pierdas ningún detalle, te presentamos el calendario completo del Mundial 2026 con los horarios ajustados al tiempo del centro de México. Podrás seguir los partidos de la Selección Mexicana y los encuentros más destacados a través de televisión abierta en Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7, además de opciones de streaming multiplataforma como ViX Premium.A pocos días de que ruede el balón en el partido inaugural, el escenario está listo para la edición más ambiciosa en la historia del futbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez, 48 selecciones se darán cita en una sede triple —México, Estados Unidos y Canadá— para disputar el torneo más grande jamás organizado, del 11 de junio al 19 de julio.Todo iniciará ese jueves 11 de junio, cuando la pasión se desborde en el Estadio Ciudad de México con el encuentro entre el anfitrión, México, y Sudáfrica. De ahí en adelante, el torneo promete emociones ininterrumpidas hasta coronar al campeón el 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.Esta edición no solo destaca por su escala, sino por la intensidad de un formato inédito: 12 grupos que garantizan una fase inicial frenética, dando paso a una emocionante ronda de dieciseisavos de final, programada del 28 de junio al 3 de julio. A partir de ahí, la competencia entrará en su recta definitiva con los octavos de final (del 4 al 7 de julio) y los cuartos de final (del 9 al 11 de julio). La lucha por el título llegará a su punto máximo con las semifinales, que se disputarán el 14 y 15 de julio, culminando con el partido por el tercer lugar el 18 de julio y la gran final el 19 de julio.Para que no pierdas detalle de esta cita histórica, aquí tienes el calendario completo del Mundial 2026, organizado fecha a fecha, con horarios y canales de transmisión. Ten en cuenta que esta información se irá actualizando conforme se acerque el torneo y avance la competencia para reflejar los resultados, las plataformas de emisión y los cruces definidos; además, se ajustará en caso de que los horarios se modifiquen ante cualquier contingencia.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppOF