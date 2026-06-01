Calendario Mundial 2026: Fechas y horarios de todos los partidos

El calendario del Mundial 2026 está definido. A solo unos días del silbatazo inicial este 11 de junio, México, Estados Unidos y Canadá están listos para albergar el torneo más grande de la historia. Descubre las fechas, horarios y sedes de los 104 partidos, comenzando con la gran inauguración en el Estadio Ciudad de México.

Para que no te pierdas ningún detalle, te presentamos el calendario completo del Mundial 2026 con los horarios ajustados al tiempo del centro de México. Podrás seguir los partidos de la Selección Mexicana y los encuentros más destacados a través de televisión abierta en Canal 5, Las Estrellas y Azteca 7, además de opciones de streaming multiplataforma como ViX Premium.

Fechas clave: De dieciseisavos a la Gran Final del Mundial 2026

A pocos días de que ruede el balón en el partido inaugural, el escenario está listo para la edición más ambiciosa en la historia del futbol: la Copa Mundial de la FIFA 2026. Por primera vez, 48 selecciones se darán cita en una sede triple —México, Estados Unidos y Canadá— para disputar el torneo más grande jamás organizado, del 11 de junio al 19 de julio.

Todo iniciará ese jueves 11 de junio, cuando la pasión se desborde en el Estadio Ciudad de México con el encuentro entre el anfitrión, México, y Sudáfrica. De ahí en adelante, el torneo promete emociones ininterrumpidas hasta coronar al campeón el 19 de julio en el Estadio Nueva York-Nueva Jersey.

Esta edición no solo destaca por su escala, sino por la intensidad de un formato inédito: 12 grupos que garantizan una fase inicial frenética, dando paso a una emocionante ronda de dieciseisavos de final, programada del 28 de junio al 3 de julio. A partir de ahí, la competencia entrará en su recta definitiva con los octavos de final (del 4 al 7 de julio) y los cuartos de final (del 9 al 11 de julio). La lucha por el título llegará a su punto máximo con las semifinales, que se disputarán el 14 y 15 de julio, culminando con el partido por el tercer lugar el 18 de julio y la gran final el 19 de julio.

Para que no pierdas detalle de esta cita histórica, aquí tienes el calendario completo del Mundial 2026, organizado fecha a fecha, con horarios y canales de transmisión. Ten en cuenta que esta información se irá actualizando conforme se acerque el torneo y avance la competencia para reflejar los resultados, las plataformas de emisión y los cruces definidos; además, se ajustará en caso de que los horarios se modifiquen ante cualquier contingencia.

Fase de Grupos del Mundial 2026

Jueves, 11 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

15:00 | México v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Ciudad de México | Canal 5, TUDN, Pase Mundial 2026 (VIX Premium), Las Estrellas, Azteca 7

22:00 | República de Corea v República Checa | Grupo A | Estadio Guadalajara

Viernes, 12 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

15:00 | Canadá v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Toronto

21:00 | Estados Unidos v Paraguay | Grupo D | Estadio Los Ángeles

Sábado, 13 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

15:00 | Catar v Suiza | Grupo B | Estadio Bahía de San Francisco

18:00 | Brasil v Marruecos | Grupo C | Estadio Nueva York Nueva Jersey

21:00 | Haití v Escocia | Grupo C | Estadio Boston

00:00 | Australia v Turquía | Grupo D | Estadio BC Place Vancouver

Domingo, 14 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

13:00 | Alemania v Curazao | Grupo E | Estadio Houston

16:00 | Países Bajos v Japón | Grupo F | Estadio Dallas

19:00 | Costa de Marfil v Ecuador | Grupo E | Estadio Filadelfia

22:00 | Suecia v Túnez | Grupo F | Estadio Monterrey

Lunes, 15 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

12:00 | España v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Atlanta

15:00 | Bélgica v Egipto | Grupo G | Estadio Seattle

18:00 | Arabia Saudí v Uruguay | Grupo H | Estadio Miami

21:00 | RI de Irán v Nueva Zelanda | Grupo G | Estadio Los Ángeles

Martes, 16 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

15:00 | Francia v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey

18:00 | Irak v Noruega | Grupo I | Estadio Boston

21:00 | Argentina v Argelia | Grupo J | Estadio Kansas City

00:00 | Austria v Jordania | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco

Miércoles, 17 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

13:00 | Portugal v RD Congo | Grupo K | Estadio Houston

16:00 | Inglaterra v Croacia | Grupo L | Estadio Dallas

19:00 | Ghana v Panamá | Grupo L | Estadio Toronto

22:00 | Uzbekistán v Colombia | Grupo K | Estadio Ciudad de México

Jueves, 18 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

12:00 | República Checa v Sudáfrica | Grupo A | Estadio Atlanta

15:00 | Suiza v Bosnia y Herzegovina | Grupo B | Estadio Los Ángeles

18:00 | Canadá v Catar | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver

21:00 | México v República de Corea | Grupo A | Estadio Guadalajara

Viernes, 19 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

15:00 | Estados Unidos v Australia | Grupo D | Estadio Seattle

18:00 | Escocia v Marruecos | Grupo C | Estadio Boston

21:00 | Brasil v Haití | Grupo C | Estadio Filadelfia

00:00 | Turquía v Paraguay | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco

Sábado, 20 de junio 2026

Hora | Partido | Grupo | Sede

13:00 | Países Bajos v Suecia | Grupo F | Estadio Houston

16:00 | Alemania v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Toronto

22:00 | Ecuador v Curazao | Grupo E | Estadio Kansas City

00:00 | Túnez v Japón | Grupo F | Estadio Monterrey

Domingo, 21 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

12:00 | España v Arabia Saudí | Grupo H | Estadio Atlanta

15:00 | Bélgica v Irán | Grupo G | Estadio Los Ángeles

18:00 | Uruguay v Cabo Verde | Grupo H | Estadio Miami

21:00 | Nueva Zelanda v Egipto | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver

Lunes, 22 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

13:00 | Argentina v Austria | Grupo J | Estadio Dallas

17:00 | Francia v Irak | Grupo I | Estadio Filadelfia

20:00 | Noruega v Senegal | Grupo I | Estadio Nueva York Nueva Jersey

23:00 | Jordania v Argelia | Grupo J | Estadio Bahía de San Francisco

Martes, 23 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

13:00 | Portugal v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Houston

16:00 | Inglaterra v Ghana | Grupo L | Estadio Boston

19:00 | Panamá v Croacia | Grupo L | Estadio Toronto

22:00 | Colombia v RD Congo | Grupo K | Estadio Guadalajara

Miércoles, 24 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

15:00 | Suiza v Canadá | Grupo B | Estadio BC Place Vancouver

15:00 | Bosnia y Herzegovina v Catar | Grupo B | Estadio Seattle

18:00 | Escocia v Brasil | Grupo C | Estadio Miami

18:00 | Marruecos v Haití | Grupo C | Estadio Atlanta

21:00 | República Checa v México | Grupo A | Estadio Ciudad de México

21:00 | Sudáfrica v República de Corea | Grupo A | Estadio Monterrey

Jueves, 25 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

16:00 | Curazao v Costa de Marfil | Grupo E | Estadio Filadelfia

16:00 | Ecuador v Alemania | Grupo E | Estadio Nueva York Nueva Jersey

19:00 | Japón v Suecia | Grupo F | Estadio Dallas

19:00 | Túnez v Países Bajos | Grupo F | Estadio Kansas City

22:00 | Turquía v Estados Unidos | Grupo D | Estadio Los Ángeles

22:00 | Paraguay v Australia | Grupo D | Estadio Bahía de San Francisco

Viernes, 26 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

15:00 | Noruega v Francia | Grupo I | Estadio Boston

15:00 | Senegal v Irak | Grupo I | Estadio Toronto

20:00 | Cabo Verde v Arabia Saudí | Grupo H | Estadio Houston

20:00 | Uruguay v España | Grupo H | Estadio Guadalajara

23:00 | Egipto v Irán | Grupo G | Estadio Seattle

23:00 | Nueva Zelanda v Bélgica | Grupo G | Estadio BC Place Vancouver

Sábado, 27 de junio

Hora | Partido | Grupo | Sede

17:00 | Panamá v Inglaterra | Grupo L | Estadio Nueva York Nueva Jersey

17:00 | Croacia v Ghana | Grupo L | Estadio Filadelfia

19:30 | Colombia v Portugal | Grupo K | Estadio Miami

19:30 | RD Congo v Uzbekistán | Grupo K | Estadio Atlanta

22:00 | Argelia v Austria | Grupo J | Estadio Kansas City

22:00 | Jordania v Argentina | Grupo J | Estadio Dallas

Fase de Eliminatorias Mundial 2026

Dieciseisavos de final

Fecha | Partido | Sede

Domingo 28 de junio | Partido 73 (2º A v 2º B) | Estadio Los Ángeles

Lunes, 29 de junio | Partidos 74, 75 y 76 | Estadios Boston, Monterrey y Houston

Martes, 30 de junio | Partidos 77, 78 y 79 | Estadios Nueva York, Dallas y Ciudad de México

Miércoles, 1 de julio | Partidos 80, 81 y 82 | Estadios Atlanta, Bahía de San Francisco y Seattle

Jueves, 2 de julio | Partidos 83, 84 y 85 | Estadios Toronto, Los Ángeles y BC Place Vancouver

Viernes, 3 de julio | Partidos 86, 87 y 88 | Estadios Miami, Kansas City y Dallas

Octavos de final

Fecha | Partido | Sede

Sábado 4 de julio | Partidos 89 y 90 | Estadios Filadelfia y Houston

Domingo, 5 de julio | Partidos 91 y 92 | Estadios Nueva York y Ciudad de México

Lunes 6 de julio | Partidos 93 y 94 | Estadios Dallas y Seattle

Martes 7 de julio | Partidos 95 y 96 | Estadios Atlanta y BC Place Vancouver

Cuartos de final

Fecha | Partido | Sede

Jueves 9 de julio | Partido 97 | Estadio Boston

Viernes 10 de julio | Partido 98 | Estadio Los Ángeles

Sábado 11 de julio | Partidos 99 y 100 | Estadios Miami y Kansas City

Semifinales

Fecha | Partido | Sede

Martes 14 de julio | Partido 101 | Estadio Dallas

Miércoles 15 de julio | Partido 102 | Estadio Atlanta

Tercer Puesto

Sábado, 18 de julio: Partido 103 | Estadio Miami

Final

Domingo 19 de julio | Partido 104 | Estadio Nueva York Nueva Jersey

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