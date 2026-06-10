A solo un día del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, Irán calificó de humillante y discriminatorio el trato recibido por parte de Estados Unidos, mientras que elogió la hospitalidad de México, que permitió que su selección instalara su campamento en Tijuana.

“La Copa Mundial está concebida como una celebración global del futbol, no como una oportunidad para humillar y discriminar a otras naciones” , dijo en X el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei.

El diplomático hizo referencia a reportes "preocupantes" sobre el trato "inapropiado e irrespetuoso hacia jugadores, árbitros e invitados en los puntos de entrada a Estados Unidos”.

Y lo contrapuso con “la cálida y cortés bienvenida que el pueblo mexicano brinda a los equipos de fútbol” y su capacidad para "que los invitados se sientan genuinamente bienvenidos y valorados”.

“La verdadera credibilidad de un país anfitrión no se mide únicamente por las instalaciones deportivas o la grandilocuencia política, sino por la calidad del trato que se brinda a quienes llegan a su país por amor al futbol” , aseguró.

Irán denuncia obstáculos de Estados Unidos

Irán ha denunciado numerosos obstáculos por parte de Estados Unidos para jugar el Mundial y, de hecho, cambió su centro de operaciones de territorio estadounidense a la ciudad mexicana de Tijuana.

Además, según las autoridades iraníes, quince integrantes del equipo y varios miembros del cuerpo técnico y directivo aún no han recibido autorización para ingresar en Estados Unidos y además les han revocado las entradas que les corresponden en los partidos que juegan.

Irán jugará los tres partidos de la fase de grupos en Estados Unidos. Debutará en el Mundial el día 15 contra Nueva Zelanda en Los Ángeles, ciudad donde disputará su segundo encuentro contra Bélgica el día 21, y cerrará contra Egipto en Seattle el día 27.

No es el único país que se enfrenta a dificultades. Las autoridades estadounidenses impidieron la entrada al árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan la semana pasada cuando iba a participar en el Mundial de futbol.

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MB