Memo Ochoa, Messi, Cristiano Ronaldo y más | Récords que se romperán en el Mundial 2026

El Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, arranca hoy, 11 de junio, marcando un hito histórico con su formato expandido de 48 selecciones y 104 partidos. Más allá de la escala sin precedentes que ofrece este torneo, los ojos del planeta entero están puestos sobre un grupo selecto de futbolistas que llegan a este gran escenario dispuestos a imponiendo nuevos récords individuales.

Desde la cantidad de torneos disputados hasta hitos goleadores y presencias en el terreno de juego, el Mundial 2026 promete ser un auténtico festival de marcas rotas, consolidando de manera definitiva el legado de figuras internacionales que se niegan a ceder ante el implacable paso del tiempo.

Guillermo Ochoa, Messi y Ronaldo romperán la marca de más Mundiales disputados

Estos tres astros pueden convertirse en los primeros futbolistas en la historia en participar en seis Copas del Mundo. Hasta antes del inicio de este torneo, el récord máximo de cinco ediciones era compartido por un exclusivo grupo que incluía a los mexicanos Antonio Carbajal, Rafael Márquez y Andrés Guardado, el alemán Lothar Matthäus, el italiano Gianluigi Buffon, y los propios Messi, Ronaldo y Ochoa. Al sumar minutos en la justa norteamericana de 2026, el guardameta mexicano, el astro argentino y el delantero portugués dejarán atrás esta marca, demostrando una vigencia inigualable desde que los tres hicieron su debut mundialista en Alemania 2006.

Memo Ochoa no jugó en Alemania 2006 ni Sudáfrica 2010, pero sí formó parte de la Selección Mexicana que asistió a esos torneos. XINHUA/F. Cañedo

Messi puede extender su récord de más partidos jugados y romper la histórica marca de asistencias de Pelé

El capitán de la selección argentina ya ostenta el récord absoluto de más encuentros mundialistas disputados con 26 apariciones, cifra con la que superó al alemán Lothar Matthäus durante la final de Qatar 2022. Sin embargo, en 2026 puede elevar este número a un nivel prácticamente inalcanzable si el combinado albiceleste avanza a las rondas finales del torneo.

Adicionalmente, Messi acumula ocho pases de gol en la historia de los Mundiales y necesita tan solo dos asistencias más para igualar, y tres para superar, el histórico récord de 10 asistencias que le pertenece al legendario astro brasileño Pelé.

Cristiano Ronaldo puede romper su propia marca de anotaciones en Mundiales distintos

El incombustible delantero portugués ya es el único futbolista en la historia que ha logrado marcar goles en cinco ediciones diferentes de la Copa del Mundo, habiendo celebrado anotaciones en 2006, 2010, 2014, 2018 y 2022. En el Mundial 2026, Cristiano Ronaldo tiene la inmejorable oportunidad de extender este récord absoluto si consigue perforar la red rival al menos en una ocasión. Este logro no solo reafirmaría su estatus como uno de los goleadores más letales de todos los tiempos, sino que establecería una marca que difícilmente será igualada en las próximas décadas.

Con sólo dos mundiales en su cuenta, Mbappé va por la marca de Miroslav Klose como el mayor goleador en la historia de la Copa del Mundo. EFE/Archivo

Kylian Mbappé puede romper el récord de máximo goleador histórico de los Mundiales

El explosivo delantero francés llega al Mundial 2026 con la impresionante cifra de 12 goles acumulados en apenas dos participaciones previas, tras sus brillantes actuaciones en Rusia 2018 y Qatar 2022.

Con el récord absoluto de 16 tantos en poder del artillero alemán Miroslav Klose, Mbappé necesita cuatro anotaciones para igualarlo y cinco para convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Considerando su extraordinario promedio goleador y el incremento de partidos derivado del nuevo formato del torneo, el atacante galo cuenta con el escenario perfecto para coronarse como el nuevo rey del gol mundialista.