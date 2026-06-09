A solo dos días del inicio del Mundial de Futbol 2026, las expectativas sobre el desarrollo del torneo aumentan de forma considerable. En este contexto, la reconocida astróloga Mhoni Vidente emitió su predicción sobre el evento deportivo que tendrá lugar en Estados Unidos, México y Canadá. Las declaraciones de la tarotista captaron la atención del público internacional, ya que sus seguidores esperan conocer al futuro ganador de la competencia. La especialista abordó tanto el aspecto futbolístico como diversas situaciones externas a los estadios.

El interés por las palabras de la vidente tiene un fundamento histórico reciente. Durante la edición de Qatar 2022, la astróloga anticipó con exactitud que las selecciones de Argentina y Francia disputarían el partido definitivo por el campeonato. Este antecedente otorga un peso particular a sus nuevos pronósticos, los cuales circulan con rapidez a través de múltiples plataformas digitales. Los aficionados al futbol analizan cada detalle de sus visiones para intentar descifrar el desenlace del certamen.

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¿Qué selección podría ganar el Mundial, según Mhoni Vidente?

A diferencia de ocasiones anteriores, la especialista optó por no señalar a un único equipo como vencedor absoluto desde el primer momento. Ante las constantes consultas de sus seguidores sobre el destino de la copa, prefirió delinear un panorama con opciones reducidas. La tarotista explicó que el nivel competitivo actual permite identificar a un grupo selecto de naciones con las capacidades necesarias para alcanzar la gloria máxima en Norteamérica.

Al profundizar en su análisis, la astróloga finalmente reveló los nombres de los países con mayores probabilidades de éxito. Según sus palabras textuales, "si la tendencia continúa, España, Portugal o Argentina ganarán el Mundial". Esta afirmación mantiene a la escuadra sudamericana en la conversación principal, aunque ahora comparte el protagonismo con dos potencias del continente europeo.

El pronóstico destaca el talento presente en las plantillas de los tres equipos mencionados. España llega al torneo con una estructura sólida y un recambio generacional exitoso, mientras que Portugal confía en la experiencia de sus figuras históricas combinada con nuevos talentos. Por su parte, Argentina asume el desafío de defender la corona obtenida hace cuatro años, con la presión de mantenerse en la cima del futbol internacional.

Mhoni Vidente predice atentados y circulación de virus durante el Mundial

Más allá de los resultados deportivos, las visiones de la tarotista incluyeron advertencias severas sobre la seguridad durante el mes de competencia. La especialista manifestó su inquietud por posibles incidentes en el territorio de Estados Unidos, derivados de tensiones geopolíticas internacionales. En sus declaraciones, hizo referencia a conflictos previos con naciones de Medio Oriente, los cuales podrían repercutir en la tranquilidad del evento.

Para ser más específica, la astróloga identificó tres ciudades estadounidenses que requerirán atención especial por parte de las autoridades. Houston, Chicago y Miami figuran en su lista de zonas vulnerables ante posibles actos de violencia en aeropuertos, consulados o en las inmediaciones de los recintos deportivos. Ante este escenario, recomendó a los organizadores extremar las medidas de control para garantizar la integridad de los asistentes y de las delegaciones internacionales.

Finalmente, el pronóstico abordó el ámbito sanitario, un tema de interés general tras los eventos de años recientes. La vidente alertó sobre la posible aparición de brotes infecciosos durante el desarrollo de la justa deportiva, facilitados por la movilización masiva de personas entre los tres países anfitriones. Estas declaraciones completan un panorama complejo para el torneo, donde el espectáculo futbolístico deberá convivir con estrictos protocolos de seguridad y salud pública.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB