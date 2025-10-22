Esta mañana de miércoles 22 de octubre, el precio del dólar en México es de 18.41 pesos por billete verde en promedio . En esta tercera jornada de la semana, el peso mexicano avanza imparable tras un cierre el día de ayer de 18.44 pesos por dólar.

La mañana de ayer, 21 de octubre, el precio de la divisa estadounidense fue de 18.43 pesos en promedio, lo que este miércoles representa una ligera pero significativa apreciación frente a la moneda de Estados Unidos.

Por otro lado, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó el tipo de cambio para solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República Mexicana, e informó que el tipo de cambio obtenido el día de hoy fue de 18.4252 pesos por un dólar estadounidense.

Según información de Bloomberg , un indicador que da seguimiento a las monedas de los mercados emergentes subió. El motivo de esta tendencia fue el alivio de las tenciones comerciales entre Estados Unidos y China, previo a la cumbre de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) en Malasia . Desde el pasado lunes, se reportó un aumento del 0.2 % en dicho indicador que benefició a varias divisas latinoamericanas.

Además, según analistas de Monex, la moneda mexicana se ha visto favorecida también por el “ sólido repunte del Indicador Global de la Actividad Económica (IGAE) en agosto ", gracias a lo cual se apaciguó la preocupación de los mercados por experimentar un menor dinamismo de la economía durante el tercer trimestre del presente año.

Tipo de cambio del dólar HOY 22 de octubre de 2025

Banco Compra Venta Afirme 17.70 19.10 Banco Azteca 17.15 18.99 BBVA Bancomer 17.57 18.71 Banorte 17.65 18.80 Banamex 17.84 18.93 Scotiabank 17.40 18.90

*El precio de la divisa estadounidense que se presenta en esta nota corresponde al precio de la mañana, pues el precio de compra y venta de esta divisa está en constante cambio a lo largo del día.

Con información de DOF, SUN y Bloomberg.

FF