El pasado martes 21 de octubre, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan lograron la detención de un presunto ladrón de tiendas de convenencia en la colonia Las Águilas del municipio.

Elementos de la Policía de Zapopan detuvieron a un sujeto luego de su presunta participación en el robo a una sucursal de la tienda Oxxo ubicada en la colonia Las Águilas. Los hechos ocurrieron en los cruces de las avenidas Adolfo López Mateos Sur y Cerro Gordo, en donde se encuentra una sucursal de dicha tienda de conveniencia.

A la llegada de los oficiales se procedió con el aseguramiento de un sujeto de 50 años de edad, de nacionalidad peruana, originario de Lima. Tras su registro preventivo correspondiente le fue asegurado dinero en efectivo sustraído del negocio, así como un arma punzocortante.

Posteriormente, gracias a un análisis de información realizado por personal del C5 Zapopan en coordinación con seguridad patrimonial de Oxxo, se pudo detectar que el ahora detenido coincide con las características del causante diversas afectaciones a tiends de convenencia de esta misma cadena.

Por ello, fue remitido ante el agente del Ministerio Público para integrar su carpeta de investigación correspondiente y determinar su situación legal.

