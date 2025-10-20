Chivas: ¿Cuántos puntos necesita para calificar a la Liguilla?

El pasado fin de semana, Chivas tuvo una actividad destacada que hora mantiene al equipo de Guadalajara dentro del Play In de la competencia . El viernes 17 de octubre, el equipo liderado por el director técnico Gabriel Milito, superó 2-0 a los Cañoneros de Mazatlán, sumando su cuarto triunfo consecutivo en el actual torneo y colocándose en la antesala de la Liguilla.

Previo a enfrentarse contra Mazatlán FC, los Rojiblancos se encontraban en el lugar número 9 de la tabla general, con un total de 17 puntos, mientras que el equipo visitante ocupaba el treceavo peldaño con 11 puntos acumulados.

Después de la actividad de la Liga MX correspondiente a la Fecha 13, las posiciones en la tabla general se han reordenado y la victoria del equipo de Guadalajara le valió la suma de 3 puntos y el avance de un peldaño dentro de la lista.

Ahora, en el inicio de la Jornada 14 del actual torneo, Chivas deberá poner todo su enfoque y empeño en eludir el Play In y establecerse directamente en la Liguilla.

¿Cómo podrá llegar Chivas a la Liguilla?

El panorama en las siguientes cuatro Fechas incluye los siguientes enfrentamientos determinantes:

El Clásico Tapatío (el partido contra Atlas)

El partido contra Rayados de Monterrey (Jornada 17)

En la Jornada 16 (2 de noviembre, Estadio Hidalgo), el resultado del partido será clave, pues tanto Chivas como Pachuca pelearán por alcanzar uno de los lugares de la clasificación directa.

Guadalajara acumula 20 puntos en la tabla general, al igual que Tijuana. Con ese acumulado, el Rebaño Sagrado busca desplazar a Xolos y a Tuzos que, por ahora, está en sexto sitio con 21 puntos.

Chivas de Guadalajara logrará clasificar directamente a la Liguilla si logra sumar 9 puntos y si, además, Tijuana y Pachuca pierden al menos 2 de sus 4 juegos.

