Zonas del EOU donde aún hay boletos para el Cruz Azul vs América

Este sábado 18 de octubre, Cruz Azul se enfrentará contra las Águilas del América en el partido correspondiente a la Jornada 13 de la Liga MX Apertura 2025. Este evento deportivo tendrá lugar en el Estadio Olímpico Universitario y los boletos se acaban.

Este juego es crucial para las Águilas, pues puede desplazar a la escuadra del segundo lugar de la tabla de posiciones en caso de un triunfo de La Máquina; en caso de que América gane, podría liderar la lista si los Diablos Rojos de Toluca pierden su partido este fin de semana.

El pasado miércoles en conferencia de prensa, el director técnico de Cruz Azul, Nicolás Larcamón, declaró que "hay mucho más que tres puntos en juego, pero con el foco claro de lo que hay que hacer y no atender tanto el ruido que gira entono a este tipo de partidos."

¿Quedan boletos para el partido Cruz Azul vs América?

Sí. Por fortuna, para las y los aficionados del balompié mexicano, Ticketmaster todavía reporta localidades disponibles en su sitio oficial. A continuación te compartimos el mapa del recinto y los precios de los boletos.

Localidades dentro del Estadio Olímpico Universitario. ESPECIAL / Ticketmaster

Sección Costo de cada boleto Planta Baja General 623 pesos Pebetero General 720 pesos Palomar General 793 pesos

¡No te quedes sin la oportunidad de disfrutar este prometedor enfrentamiento!

Con información de TUDN.

