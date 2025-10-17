Esta noche, los Chivas de Guadalajara se enfrentarán en calidad de anfitrión contra Mazatlán para disputar el partido correspondiente a la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX.

El equipo de los Rojiblancos se encuentra en el lugar número 9 de la tabla general con 17 puntos acumulados, mientras que los Cañoneros suma a penas 11 puntos y ocupa la posición 13.

Guadalajara tiene un lugar asegurado en el Play In hasta este viernes, pero este fin de semana el orden de la tabla cambiará debido a la actividad del torneo. ESPECIAL / Liga MX

¿Quién ganará el partido entre Chivas y Mazatlán?

Este día le preguntamos a la Inteligencia Artificial (IA), basada en estadísticas, quién podría ser el ganador de este partido. Esta fue su respuesta:

Basándome en las estadísticas y datos recientes, el pronóstico se inclina a favor de Chivas de Guadalajara.

Aquí tienes el análisis estadístico que respalda este pronóstico:

Historial reciente:

En los últimos 10 enfrentamientos directos en la Liga MX, Chivas tiene 5 victorias, Mazatlán 2, y han empatado 3 veces. La ventaja de Chivas es especialmente clara jugando en el Estadio AKRON, donde el historial reciente ante Mazatlán indica que el equipo ha ganado 4 de los últimos 5 partidos jugados en casa.

Tendencias en casas de apuestas

Las cuotas de las casas de apuestas (que reflejan las probabilidades calculadas) le dan a Chivas una probabilidad de victoria de alrededor del 60 % al 65 %, mientras que la probabilidad de victoria de Mazatlán es mucho menor, aproximadamente del 13 % al 19 %.

Desempeño Ofensivo/Defensivo (actual torneo)

Chivas tiene un balance de goles de 18 a favor y 18 en contra (diferencia de 0).

Mazatlán tiene 15 goles a favor y 21 en contra (diferencia de -6).

Ambos equipos tienen una tendencia a que ambos equipos marquen en sus partidos recientes, especialmente Mazatlán.

Pronóstico basado en estadísticas: victoria para Chivas de Guadalajara. Un resultado sugerido por las estadísticas es un marcador como 2-0 o 2-1 a favor de Chivas.

