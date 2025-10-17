Monterrey vs Pumas se disputará este sábado, como parte de la agenda de la Jornada 13 del Torneo Apertura 2025. Rayados buscará aprovechar su condición de local para continuar entre los equipos más sólidos del certamen, mientras que los auriazules intentarán dar la sorpresa y poner fin a su mala racha en territorio regiomontano. A continuación, te decimos el horario y los canales donde podrás seguir EN VIVO este atractivo duelo de la Liga MX.

Cómo llegan Monterrey y Pumas a la Jornada 13 de la Liga MX

Luego de la pausa por la fecha FIFA, el balón volverá a rodar en tierras regias cuando Rayados sea anfitrión de los felinos en la Liga MX.

Monterrey, encabezado por Sergio Ramos, llega a este encuentro con 8 juegos ganados, dos perdidos y dos empates que mantienen al equipo regio en la posición 3 de la Tabla General con 26 puntos y solo por detrás de Toluca y América.

Los dirigidos por el español Domènec Torrent buscarán mantener su ventaja como local ante Pumas, que no ha logrado vencer a Monterrey en casa desde el Apertura 2013.

Así, los felinos saltarán al césped del Gigante de Acero en busca de romper esta racha que se vislumbra difícil, pues los de CU siguen mostrando poca profundidad de juego.

Además, en este encuentro Efraín Juárez tampoco podrá dirigir a los de CU en el terreno de juego, luego de ser sancionado por indisciplina en la humillante derrota ante el América.

Dónde ver EN VIVO el partido Monterrey vs Pumas

El duelo de la Jornada 13 tendrá lugar este sábado 18 de octubre en el Estadio BBVA, ubicado en Monterrey, Nuevo León. El arranque está programado para las 19:00 horas, tiempo del centro de México, y los aficionados podrán disfrutarlo en transmisión en vivo tanto por televisión abierta y de paga como a través de diversas plataformas de streaming.

Fecha y hora: Sábado 18 de octubre, 19:00 horas

Sábado 18 de octubre, 19:00 horas Estadio: Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León

Estadio BBVA, Monterrey, Nuevo León Transmisión: ViX Premium, TUDN, Canal 5

*Con información de SUN

**Horarios del centro de México

***Sujeto a cambios de transmisión

---

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

OF