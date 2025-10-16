Jóvenes universitarios mostrarán su talento en el Encuentro de las Artes Zapopan 2025

Más de 250 estudiantes de distintas universidades participarán en la tercera edición del Encuentro Universitario de las Artes Zapopan 2025, un espacio creado para fortalecer el vínculo entre las instituciones educativas y la comunidad a través del arte. El evento se realizará el sábado 25 de octubre a partir de las 15:00 horas en el Parque de las Niñas y los Niños, con acceso gratuito.

La jornada artística incluirá música, teatro, danza aérea y ritmos latinos, distribuidos en dos escenarios y el Foro Cometa , donde las y los jóvenes podrán compartir con el público el trabajo que desarrollan en sus universidades.

María Gómez Rueda, coordinadora general de Construcción de Comunidad, subrayó que el arte es una herramienta fundamental para reconstruir el tejido social. “Como Gobierno, queremos seguir haciendo todo lo que nos toca por dar buenas noticias todos los días, aferrándonos a ir en contra de todo lo que vemos que está mal en las ciudades y en el mundo”, señaló. Para ella, el Encuentro Universitario es una muestra de colaboración. “Esta unión y este evento son la manifestación de que es verdad que nos encontramos a las personas que queremos”.

Por su parte, el director de Cultura Zapopan, Cristopher de Alba, destacó que el proyecto busca que los artistas emergentes generen redes de colaboración. “Esta vinculación se realiza con la intención de generar el vínculo entre la Dirección de Cultura de Zapopan y los departamentos de arte y cultura que tienen las universidades”, explicó. “Queremos mostrar todo el trabajo que realizan por la vida cultural en el municipio”.

El evento contará con la participación de la Universidad de Guadalajara, la Universidad del Valle de Atemajac, la Universidad Panamericana, la Universidad Autónoma de Guadalajara, la Universidad de Especialidades, la Universidad Marista y la Universidad Enrique Díaz de León, que se suma por primera vez a la iniciativa.

El representante de Máxima FM, Juan Tavares, consideró que el encuentro es una oportunidad para que los jóvenes den a conocer su trabajo más allá del entorno académico. “El unirnos a estas universidades es con el objetivo de apoyar el talento de cada una, para poder comunicarlo y que sea un semillero para las empresas que están buscando personas con talento y una forma diferente de ver la vida”, dijo.

A su vez, Ignacio Acosta, coordinador de Arte y Cultura de la Universidad Panamericana, enfatizó el crecimiento del encuentro. “Cada vez tomamos más fuerza y, como decía Christopher, las universidades nos estamos abriendo. Yo creo que tiene que ser en los dos sentidos, no sólo que nosotros nos abramos, sino también que la comunidad venga a las universidades”.

El encuentro compartirá programación con la clausura del Encuentro Internacional de Circo, organizado por la Jefatura de Fomento a la Cultura. Con esta jornada, el Gobierno de Zapopan reafirma su intención de acercar las artes a los espacios públicos y ofrecer plataformas para que las y los jóvenes creadores puedan mostrar su talento frente a la comunidad.

