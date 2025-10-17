El británico Lando Norris se llevó los reflectores en la única sesión de prácticas libres del Gran Premio de Estados Unidos, al marcar el mejor tiempo en el Circuito de las Américas. Sin embargo, lo más destacado fue la inesperada actuación de Nico Hülkenberg , quien colocó su monoplaza de Kick Sauber entre los 2 McLaren, superando incluso a Oscar Piastri .

Con el formato Sprint en acción por cuarta ocasión esta temporada, los equipos contaron con solo una hora para afinar sus monoplazas antes de la clasificación de esta tarde.

Desde el inicio, el tráfico fue intenso en el pit lane, con Max Verstappen encabezando la fila al momento de encenderse la luz verde.

El campeón neerlandés marcó la primera referencia con 1:35.426 minutos, aunque el liderato cambió constantemente conforme mejoraban las condiciones de la pista. Un breve parón por bandera roja, provocado por restos de neumático en la curva 19 tras una salida de pista de Stroll , interrumpió momentáneamente la acción.

Lewis Hamilton , 5 veces ganador en Austin, llegó a colocarse al frente con 1:34.857, mientras Ferrari enfrentaba problemas en los autos de Carlos Sainz y Charles Leclerc , quienes prácticamente no completaron giros útiles.

En el tramo final, varios pilotos montaron los neumáticos blandos para las simulaciones de clasificación, y fue entonces cuando el español Fernando Alonso marcó 1:33.639 para adueñarse brevemente del primer lugar. No obstante, Norris respondió con un contundente 1:33.294 para cerrar en la cima de la tabla.

La sorpresa llegó segundos después, cuando Nico Hülkenberg se coló en el segundo puesto, apenas a 0.255 segundos de Norris, superando a Piastri por una mínima diferencia. Alonso terminó cuarto, seguido por Verstappen en quinto, mientras Alex Albon, George Russell, Hamilton, Isack Hadjar y el debutante Ollie Bearman completaron el Top 10.

La actividad continuará esta tarde con la Sprint Qualy , que definirá el orden de salida para la carrera corta del sábado en Austin, donde McLaren, Red Bull y un inspirado Hülkenberg prometen más emociones.

