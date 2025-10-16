Frangie reforzará medidas tras fallas viales en el Estadio AKRON

Después de que se presentó la última prueba en el Estadio AKRON de cara a la Copa del Mundo del 2026 con el juego de la Selección Mexicana, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangie, reconoció que no fue el resultado que querían en vialidad, por lo que aseguró que tendrán que reforzar algunas medidas.

“Algo que nos causó complicaciones, aunque ya lo teníamos previsto, fue que estamos remodelando Avenida Aviación. Además, hubo un paro en el camino viejo a Colima, lo que saturó mucho el periférico. No fue lo que esperábamos; tuvimos los estacionamientos habilitados, pero no fueron suficientes ante los problemas de Aviación y, sobre todo, durante la salida, que fue la parte más conflictiva. No es el resultado que queríamos, pero vamos a reforzar las medidas. La idea es concluir la obra de Aviación y evitar que se repita este tipo de situación, ya que todo el tráfico se concentró en el periférico y ahí fue donde se generó el mayor embotellamiento”, señaló.

Sistema de ‘Park and Ride’ será implementado en hoteles

Después del éxito que representó el sistema ‘Park and Ride’ en los juegos de Chivas y de la Selección Mexicana, Frangie Saade reveló que buscarán incrementar ese sistema durante la Copa del Mundo, al implementarlo también en hoteles.

“Recordemos que los ‘Park and ride’ van a aumentar; tendremos seis o siete, y también habrá espacios en los hoteles. El estadio tiene capacidad para 48 mil personas; en el último evento tuvimos poco más de 41 mil. Calculamos que, de esos 48 mil asistentes, entre 24 mil y 30 mil serán extranjeros. Ellos deberán transportarse en los camiones y medios oficiales que vamos a tener, mientras que la gente local podrá dejar su vehículo en los parkings y trasladarse con seguridad hasta el estadio”, agregó.

Al final, reveló que con este sistema buscarán, además de llevar a los aficionados al Estadio AKRON, que desde su hotel tengan diferentes destinos como otros municipios o al FIFA Fan Festival.

“En los hoteles habrá transporte disponible para quienes deseen ir al Fan Fest, al estadio o a los Public Viewing que se instalarán en distintas zonas: Zapopan, Guadalajara, Tonalá, Tlajomulco y Tlaquepaque. Cada persona podrá elegir a cuál asistir, lo que ayudará a desahogar el flujo de personas en el estadio principal. Además, el monorriel también apoyará con el transporte una vez que esté en funcionamiento”, concluyó.

