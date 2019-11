Vuelven las emociones a la Nuevo Progreso

Luego de un vibrante serial de novilladas, la Plaza de Toros Nuevo Progreso de Guadalajara está lista para recibir a los mejores exponentes de la Fiesta Brava a nivel internacional, y para muestra basta el cartel inaugural de la temporada grande.

En el primero de cuatro festejos que se realizarán en el coso de la Colonia Monumental estarán presentes los hidrocálidos Luis David Adame y Leo Valadez, así como el rejoneador portugués Diego Ventura, quienes lidiarán un lote de astados de las ganaderías de La Estancia y La Venta del Refugio.

Tras haber triunfado en febrero pasado, Leo Valadez está de vuelta en una de las plazas que mayor relevancia ha tenido en su carrera. El joven matador de toros señaló que siempre será especial estar presente en la Nuevo Progreso de Guadalajara, donde ha vivido momentos muy especiales.

“Es un sentir muy bonito. Volver a esta plaza es algo especial, porque a principios de año tuve un triunfo muy importante y ahora me toca estar en la corrida inaugural. Para mí, esta es una de las plazas más especiales, en donde más a gusto me he sentido como torero. Cada vez que vengo lo disfruto y espero que ahora no sea la excepción”.

Valadez agregó que para hoy buscará repetir el triunfo de la campaña anterior, además de destacar las virtudes que poseen sus compañeros de cartel.

“Espero salir, mínimo, con un triunfo como el de la temporada pasada. Vengo con la misma ilusión, ya con más rodaje y con más experiencia. Comparto cartel con Diego Ventura, quien es el rejoneador del momento, y con Luis David, que ha tenido una temporada importante. Los dos somos hidrocálidos, tenemos la misma edad y seguro que vamos a demostrar quién es mejor”.

Primer festejo

La actividad comenzará hoy en punto de las 16:30 horas. El costo de las entradas para este festejo va de los 125 pesos en zona general para personas de la tercera edad, hasta los mil 100 pesos en barrera de Sol. Los boletos pueden adquirirse en las taquillas de la plaza y en el sistema Ticketmaster.

¡Gana entradas dobles!

EL INFORMADOR te regala pases dobles para la corrida de esta tarde en la Nuevo Progreso. Las primeras cinco personas que escriban al correo gabriel.tamayo@informador.com.mx serán los ganadores.