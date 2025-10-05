Bajo una ligera llovizna y con una entrada regular en los tendidos de la Plaza de Toros Nuevo Progreso, André Lagravere “El Galo” se erigió como el gran triunfador de la quinta corrida de la temporada grande. El yucateco, vestido de cian y oro, cortó la única oreja de la tarde tras una gran faena ante “Responsable”, un toro de 485 kilos de la ganadería De Santiago, que cerró su lote.

“El Galo” ya había mostrado disposición desde su primer enemigo, “Pionero”, al que recibió de rodillas en una muestra de valor y entrega. Puso sus propias banderillas con precisión y lucimiento, pero la faena, aunque de calidad intermitente, no terminó de redondear por las complicaciones del astado. Terminó recurriendo al descabello. Sin embargo, su revancha llegó con “Responsable”, un toro mejor presentado, ante el que estructuró una labor de temple, ritmo y buen gusto. Culminó con una estocada hasta el fondo que levantó al público de sus asientos y le valió una oreja con fuerza.

Uriel Moreno “El Zapata”, de sangre y negro, abrió plaza con “Paciente”, de San Mateo, al que despidió con aplausos tras una faena discreta. Con su segundo, “Tenaz”, no tuvo suerte: el toro careció de raza y el tlaxcalteca falló reiteradamente con la espada, escuchando silencio.

Por su parte, Miguel Aguilar, de carmín y oro, pasó inadvertido con “Imperial” y “Auténtico”, ambos de De Santiago, en faenas planas y sin emoción. Errático con la espada, también se fue en silencio.

