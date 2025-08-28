Verstappen reacciona al regreso de Checo Pérez a la F1

El piloto belga Max Verstappen se confesó feliz de ver a su excompañero mexicano, Sergio Pérez, regresar a la Fórmula Uno para 2026, en un “nuevo comienzo” con Cadillac.

La escudería eligió al dúo experimentado de Pérez y el expiloto de Mercedes, Valtteri Bottas, para unirse a la parrilla como el undécimo equipo el próximo año, aunque ninguno tiene un asiento de carrera en 2025.

"Cuando vi que salió la noticia, le envié un mensaje", comentó Verstappen el jueves antes del Gran Premio de los Países Bajos. "Por supuesto, estoy muy feliz por él de que consiguió un asiento".

El cuatro veces campeón del mundo desestimó las sugerencias de que el decepcionante final de Pérez con Red Bull el año pasado —cuando fue descartado tras obtener malos resultados— podría seguir afectando al piloto mexicano cuando regrese a la F1.

"Ahora es un nuevo comienzo. No se trata de la mitad de una temporada. Eso no define lo que puedes hacer. Creo que él también lo toma con bastante facilidad. Algunas personas tal vez se preocupan un poco más por eso, pero para Checo (Pérez), es un nuevo comienzo", manifestó Verstappen.

"Estás emocionado —nuevos coches, coches completamente nuevos (bajo las regulaciones cambiadas de 2026) también. Ha demostrado muchas cosas grandiosas, incluso antes de llegar a Red Bull, y durante los tiempos en Red Bull. Así que simplemente entra allí, disfrútalo de nuevo y pásalo bien".

Pérez debutó en la F1 en 2011 y Verstappen dijo que sus años de experiencia en varios equipos y cambios de regulación serían "muy valiosos" para Cadillac.

Pérez comentó en un podcast en junio que le habían dicho que Red Bull lamentaba la decisión de dejarlo ir. Su reemplazo Liam Lawson duró solo dos carreras este año, luego entró Yuki Tsunoda, quien está en el puesto 18 en la clasificación con diez carreras por disputar.

