Renata Zarazúa vs. Diane Parry: ¿a qué hora comienza y dónde ver el juego del US Open 2025?

Renata Zarazúa sigue haciendo historia en el tenis mexicano y ya está instalada en la segunda ronda del US Open 2025, donde enfrentará a la francesa Diane Parry.

El camino de Renata en los Grand Slams

La mexicana debutó en una cancha central de Grand Slam en 2020, cuando cayó en la segunda ronda de Roland Garros ante Elina Svitolina. En 2024 repitió la experiencia en Wimbledon frente a Emma Raducanu, y en 2025 llegó al Rod Laver Arena del Australian Open, aunque en cada ocasión terminó despidiéndose con derrota.

Pese a ello, Zarazúa ha marcado un hito en el deporte: es la primera tenista mexicana en colocarse dentro del Top 100 de la WTA desde 1996, alcanzando su mejor ranking —el número 51— a finales de 2024.

¿Cuándo juega Renata Zarazúa en el US Open 2025?

Tras vencer a Madison Keys, Renata aseguró su presencia en la segunda ronda. Su siguiente compromiso será este jueves 28 de agosto frente a Diane Parry, actual número 107 del ranking WTA.

La jornada en esta cancha comenzará a las 11:00 hora local (09:00 en Ciudad de México) con el duelo entre Linda Noskova y Eva Lys. A continuación jugará el argentino Francisco Cerúndolo contra Leandro Riedi. Y después, alrededor de las 16:00 hora local (14:00 en Ciudad de México) será el turno para la tenista mexicana.

¿Dónde ver el partido de Renata Zarazúa?

La participación de la mexicana, así como el resto de la programación del US Open 2025, podrá seguirse en ESPN y Disney+ en México.

