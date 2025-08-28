Hace unos momentos, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas estadunidense (ICE, por sus siglas en inglés) ofreció una recompensa de hasta 10 millones de dólares por "información que conduzca al arresto y/o condena" de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

El anuncio de recompensa se publicó en redes sociales de la agencia federal de los Estados Unidos bajo el siguiente mensaje:

"Recompensa de 10 millones por información que lleve al arresto / condena de Iván Jesús Alfredo Guzmán Salazar - hijo del notable Joaquín 'El Chapo ' Guzmán Loera". Además añaden: "Él y sus hermanos - los 'Chapitos' - tomaron el cargo de la facción del Cártel de Sinaloa, y debe considerarse armado y peligroso".

$10M REWARD for information leading to the arrest/conviction of Ivan Jesus Alfredo Guzmán Salazar — son of the notorious Joaquin “El Chapo” Guzman Loera.



He and his brothers – the “Chapitos” – took over the El Chapo’s faction of the Sinaloa Cartel, and he should be considered… pic.twitter.com/Wxse3cgLZr— U.S. Immigration and Customs Enforcement (@ICEgov) August 28, 2025

El anuncio de la recompensa se ofrece luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable por cargos de narcotráfico ante la investigación que autoridades estadounidenses sostienen sobre los principales miembros del Cártel de Sinaloa, y poco después de que se publicase una recompensa del mismo monto para información que conduzca a la captura de Iván Archivaldo Guzmán.

