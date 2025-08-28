Jueves, 28 de Agosto 2025

LO ÚLTIMO DE Deportes

Deportes | Futbol Internacional

Messi y Miami clasifican a este importante torneo tras llegar a final de Leagues Cup

El triunfo sobre Orlando City trajo consigo una recompensa adicional muy importante para el futuro de Las Garzas 

Por: Fabián Flores

El Inter Miami jugará la final de la Leagues Cup 2025 contra el Seattle Sounders, el domingo 31 de agosto, en el Lumen Field de Seattle. IMAGO7 / ARCHIVO

El Inter Miami jugará la final de la Leagues Cup 2025 contra el Seattle Sounders, el domingo 31 de agosto, en el Lumen Field de Seattle. IMAGO7 / ARCHIVO

El Inter Miami se impuso 3-1 al Orlando City en un partido de alta intensidad, asegurándose así su lugar en la final de la Leagues Cup.

El encuentro, un clásico que se jugó en el Chase Stadium de Miami, comenzó con el Orlando City tomando la delantera. Un gol en el primer tiempo los puso arriba, obligando al Inter Miami a esforzarse al máximo frente a su público.

La reacción del equipo de Miami llegó en la segunda mitad, de la mano de Lionel Messi, quien empató el partido con un gol de penalti y después anotó el segundo gol. Rumbo al final del encuentro, Telasco Segovia, junto a Luis Suárez, selló el 3-1 final.

Con esta victoria, el Inter Miami jugará la final de la Leagues Cup 2025 contra el Seattle Sounders, el domingo 31 de agosto, en el Lumen Field de Seattle.

Lee también: Portero reacciona tras eliminar al ManU y se vuelve viral 

En el otro cruce de las semifinales, Seattle Sounders venció a LA Galaxy 2-0, asegurando así tanto la localía como su segunda final consecutiva en este torneo binacional.

Si bien, el triunfo sobre Orlando City es en sí mismo un gran paso en camino a que el Inter de Miami levante un nuevo trofeo, esta victoria trajo consigo una recompensa adicional pues, según las reglas de la Leagues Cup, los tres mejores equipos del torneo se clasifican para la Concacaf Champions Cup 2026.

Las reglas estipulan que el campeón de la actual competencia avanza directamente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, mientras que el segundo y tercer lugar comienzan en la primera ronda.

Te recomendamos: Sorteo define la primera fase de la Champions League 

Adicional a esto, la Concacaf Champions Cup también ofrece otras ventajas en dos de las más importantes competencias internacionales para el ganador de este torneo: se trata de un lugar en la Copa Intercontinental 2026 y en el Mundial de Clubes 2029.

Me preparé para estar por lo importante que era, con un rival complicado, nos había ganado los dos partidos. En el primer tiempo me sentía con miedo, pero en el segundo tiempo me solté un poco más”, declaró Messi en entrevista luego de clasificar a la final de la Leagues Cup.

Te puede interesar: NFL: fechas importantes de la temporada 2025-2026 

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones