El Inter Miami se impuso 3-1 al Orlando City en un partido de alta intensidad, asegurándose así su lugar en la final de la Leagues Cup .

El encuentro, un clásico que se jugó en el Chase Stadium de Miami, comenzó con el Orlando City tomando la delantera. Un gol en el primer tiempo los puso arriba, obligando al Inter Miami a esforzarse al máximo frente a su público.

La reacción del equipo de Miami llegó en la segunda mitad, de la mano de Lionel Messi, quien empató el partido con un gol de penalti y después anotó el segundo gol. Rumbo al final del encuentro, Telasco Segovia, junto a Luis Suárez, selló el 3-1 final.

Con esta victoria, el Inter Miami jugará la final de la Leagues Cup 2025 contra el Seattle Sounders, el domingo 31 de agosto, en el Lumen Field de Seattle .

En el otro cruce de las semifinales, Seattle Sounders venció a LA Galaxy 2-0, asegurando así tanto la localía como su segunda final consecutiva en este torneo binacional.

Si bien, el triunfo sobre Orlando City es en sí mismo un gran paso en camino a que el Inter de Miami levante un nuevo trofeo, esta victoria trajo consigo una recompensa adicional pues, según las reglas de la Leagues Cup, los tres mejores equipos del torneo se clasifican para la Concacaf Champions Cup 2026 .

Las reglas estipulan que el campeón de la actual competencia avanza directamente a los octavos de final de la Concacaf Champions Cup, mientras que el segundo y tercer lugar comienzan en la primera ronda.

Adicional a esto, la Concacaf Champions Cup también ofrece otras ventajas en dos de las más importantes competencias internacionales para el ganador de este torneo: se trata de un lugar en la Copa Intercontinental 2026 y en el Mundial de Clubes 2029.

“ Me preparé para estar por lo importante que era, con un rival complicado, nos había ganado los dos partidos. En el primer tiempo me sentía con miedo, pero en el segundo tiempo me solté un poco más ”, declaró Messi en entrevista luego de clasificar a la final de la Leagues Cup.

