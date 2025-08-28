Los amantes de la velocidad ya tienen una nueva fecha marcada en el calendario: este fin de semana se correrá el Gran Premio de Países Bajos 2025 de la Fórmula 1 (F1). Para que no te pierdas nada de lo que ocurra en la pista, aquí encontrarás los horarios oficiales y los canales donde podrás disfrutar en vivo de la carrera, las prácticas libres y la clasificación.

La F1 tendrá su decimoquinta competencia del año en el Gran Premio de Países Bajos, un evento que se llevará a cabo entre los días 29 y 31 de agosto en Zandvoort, un autódromo localizado cerca de Zandvoort y Haarlem, Países Bajos, sobre el Mar del Norte, unos kilómetros al oeste de Ámsterdam.

De acuerdo con información de la página oficial de la F1, la carrera contará con 72 vueltas al trazado de 4.259 kilómetros, y será el domingo 31 de agosto a las 07:00 horas tiempo del centro de México.

Si bien el piloto mexicano Sergio "Checo" Pérez no compite esta temporada, la F1 mantiene su emoción intacta. Además de que ya se dio a conocer que el jalisciense volverá a las pistas el próximo año como piloto del nuevo equipo, Cadillac, la atención está puesta en su compañero de Red Bull, Max Verstappen, quien se ha rezagado en la búsqueda de un quinto campeonato mundial consecutivo; y luego aparece el equipo McLaren, que ha demostrado un dominio notable tanto en la clasificación de constructores como en la de pilotos y ha pasado a ser de lo más llamativo este año.

Horario y dónde ver el Gran Premio de Países Bajos 2025 de F1

Evento Fecha Horario (Tiempo del centro de México) Primera prueba libre Viernes 29 de agosto 04:30 horas Segunda prueba libre Viernes 29 de agosto 089:00 horas Tercera prueba libre Sábado 30 de agosto 03:30 horas Clasificación (Calidad) Sábado 30 de agosto 08:00 horas GP de Países Bajos 2025 Domingo 31 de agosto 07:00 horas

La competencia podrá ser vista en México a través del canal FOX Sports Premium, el canal Formula 1 TV Pro, y podrás seguir la cobertura también a través de EL INFORMADOR.

