El piloto mexicano Sergio “Checo” Pérez afirmó ayer que cree que la escudería Cadillac será su último “gran proyecto” en la Fórmula Uno.

“Lo veo como mi último gran proyecto que puedo dar en la Fórmula 1. Terminar mi carrera en Cadillac sería increíble, si puedo ayudar a hacerlo en uno de los equipos más exitosos en el futuro sería increíble. El tiempo lo dirá“, explicó en una rueda de prensa en Ciudad de México.

En el equipo estadounidense, que debutará en 2026 en el Gran Circo, Sergio regresará a la máxima categoría del automovilismo, luego de ausentarse este año al salir de Red Bull.

El mexicano más exitoso en la Fórmula 1 firmó por dos años con Cadillac, en la que tendrá como compañero a Valtteri Bottas, otro veterano de 35 años.

“En este tiempo fuera de las pistas me conocí como persona, me di cuenta de que realmente me gusta entrenar y tener una vida saludable. Pensé que entrenaba porque tenía que hacerlo por contrato y no me gustaba. Cuando paré me di cuenta de que me gusta estar bien físicamente y eso me ayudará a mi regreso”, añadió Pérez.

“Al principio sentí que no extrañaba las carreras, pero cuando empezó la temporada me di cuenta que sí porque me levantaba temprano a verlas y estaba en contacto con gente de las escuderías. Ahí me di cuenta de que lo extrañaba”, añadió el piloto nacido hace 35 años en Guadalajara.

“Lo que haré de aquí a mi debut en 2026 será visitar la fábrica de Cadillac y conocer todo el equipo. Son alrededor de 400 personas trabajando, me voy a poner al día para ver cómo va el coche. Quiero este año probar un carro de Fórmula Uno, uno o dos días, para estar listo para las primeras pruebas”, afirmó el mexicano.

