Ariel 2025: ¿Dónde ver ONLINE las películas ganadoras?

La ceremonia 65 de los Ariel cerró con lujo ayer sábado en Puerto Vallarta luego de premiar a lo mejor del cine mexicano. Fue una noche cargada de sorpresas, con "Sujo", de Astrid Rondero y Fernanda Valadez, quienes se llevaron el Ariel más cotizado de la noche —el de Mejor Película—; "Pedro Páramo" consiguió el mayor número de Arieles —7, respectivamente— y "No nos moverán", se llevó 4 a casa.En la categoría de Mejor Actuación, Luisa Huertas y Raúl Briones hicieron historia por "No nos moverán" y "La cocina". Luisa Huertas dedicó su Ariel a las madres buscadoras, los desaparecidos de México, y el 2 de octubre de 1968. Raúl Briones recibió su cuarto Ariel, un logro que pocos actores consiguen, y condenó el genocidio palestino, además de llamar psicópata a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.Así fueron los ganadores más importantes de la noche:Es posible ver algunas de las películas ganadoras del Ariel en plataformas de streaming. Lo mejor del cine mexicano —historias y denuncias, tragedias y glorias de la vida cotidiana, la lucha de los migrantes, las cicatrices del pasado, la eterna búsqueda del padre, la voz como reclamo— se encuentra disponible en línea para entender qué es lo que está ocurriendo en el país desde miradas cinematográficas. El cine mexicano vive, palpita en cada historia, resiste en un mundo de cambios e incertidumbres.FF