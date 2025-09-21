Ariel 2025: ¿Dónde ver ONLINE las películas ganadoras?

La ceremonia 65 de los Ariel cerró con lujo ayer sábado en Puerto Vallarta luego de premiar a lo mejor del cine mexicano. Fue una noche cargada de sorpresas, con " Sujo ", de Astrid Rondero y Fernanda Valadez , quienes se llevaron el Ariel más cotizado de la noche —el de Mejor Película—; “ Pedro Páramo ” consiguió el mayor número de Arieles —7, respectivamente— y " No nos moverán ", se llevó 4 a casa.

En la categoría de Mejor Actuación, Luisa Huertas y Raúl Briones hicieron historia por " No nos moverán " y " La cocina ". Luisa Huertas dedicó su Ariel a las madres buscadoras, los desaparecidos de México, y el 2 de octubre de 1968. Raúl Briones recibió su cuarto Ariel, un logro que pocos actores consiguen, y condenó el genocidio palestino, además de llamar psicópata a Donald Trump, presidente de los Estados Unidos.

Así fueron los ganadores más importantes de la noche:

Mejor Coactuación Masculina : Héctor Kotsifakis por "Pedro Páramo"

: Héctor Kotsifakis por "Pedro Páramo" Mejor Película Iberoamericana : Luis Ortega por “El jockey”

: Luis Ortega por “El jockey” Mejor Ópera Prima : Pierre Saint Martin por "No nos moverán"

: Pierre Saint Martin por "No nos moverán" Mejor Cortometraje Documental : Paulina del Paso por "Anónima inmensidad"

: Paulina del Paso por "Anónima inmensidad" Mejor Cortometraje de Animación : Andrés Palma Celorio por “Fulgores”

: Andrés Palma Celorio por “Fulgores” Mejor Cortometraje de Ficción : Pablo Delgado Sánchez por “La cascada”

: Pablo Delgado Sánchez por “La cascada” Mejores Efectos Especiales : Marco Maldonado por “Pedro Páramo”

: Marco Maldonado por “Pedro Páramo” Mejor Fotografía : Rodrigo Prieto y Nicolás Aguilar por "Pedro Páramo"

: Rodrigo Prieto y Nicolás Aguilar por "Pedro Páramo" Mejor Actor : Raúl Briones por “La cocina”

: Raúl Briones por “La cocina” Mejor Actriz : Luisa Huertas por “No nos moverán”

: Luisa Huertas por “No nos moverán” Mejor Largometraje Documental : Luciana Kaplan por “Tratado de invisibilidad”

: Luciana Kaplan por “Tratado de invisibilidad” Mejor Dirección : Astrid Rondero y Fernanda Valadez por “Sujo”

: Astrid Rondero y Fernanda Valadez por “Sujo” Mejor Película: "Sujo"

¿Dónde ver los ganadores del Ariel ONLINE?

Es posible ver algunas de las películas ganadoras del Ariel en plataformas de streaming. Lo mejor del cine mexicano —historias y denuncias, tragedias y glorias de la vida cotidiana, la lucha de los migrantes, las cicatrices del pasado, la eterna búsqueda del padre, la voz como reclamo— se encuentra disponible en línea para entender qué es lo que está ocurriendo en el país desde miradas cinematográficas. El cine mexicano vive, palpita en cada historia, resiste en un mundo de cambios e incertidumbres.

La cocina / HBO Max

Premios:

Mejor Actor : Raúl Briones

: Raúl Briones Mejor Guión Adaptado : Alonso Ruizpalacios

: Alonso Ruizpalacios Mejor Edición : Yibrán Asuad

: Yibrán Asuad Mejor Música Original : Tomás Barreiro

: Tomás Barreiro Mejor Sonido: Javier Umpierrez, Isabel Muñoz Cota, Michelle Couttolenc y Jaime Baksht

El jockey / Disney+

Premios:

Mejor Película Iberoamericana

Pedro Páramo / Netflix

Premios:

Mejor Coactuación Masculina : Héctor Kotsifakis

: Héctor Kotsifakis Mejor Fotografía : Rodrigo Prieto y Nicolás Aguilar

: Rodrigo Prieto y Nicolás Aguilar Mejores Efectos Visuales : Marco Maldonado

: Marco Maldonado Mejor Efectos Especiales : Alejandro Vázquez

: Alejandro Vázquez Mejor Diseño de Arte : Carlos Y. Jacques y Eugenio Caballero

: Carlos Y. Jacques y Eugenio Caballero Mejor Maquillaje : Lucy Betancourt

: Lucy Betancourt Mejor Vestuario: Anna Terrazas

FF