El delantero del Toluca, Alexis Vega, se convirtió en la figura del partido tras conseguir un gol y dos asistencias ante Chivas. Pese a vivir un ambiente hostil cuando viene a Guadalajara, con abucheos y silbidos, el goleador de los Diablos Rojos aseguró que respeta a la afición rojiblanca, ya que nunca se burlaría de ellos.

“Siempre lo he dicho: soy el más feliz cuando vengo a jugar acá, al Akron. Es un estadio que me encanta, que tiene una afición increíble que apoya en todo momento. Después trato de hacer mi juego también; yo creo que no me tomo nada personal. También trato de prender un poquito a la gente, porque sabemos que es un espectáculo para ellos".

“Ellos vienen a disfrutar de un buen partido y, bueno, obviamente les tengo mucho respeto. Jamás me he burlado de ellos, ni he hablado mal de ellos. Yo creo que siempre estaré agradecido con todo lo que viví aquí y, bueno, desearles lo mejor en este torneo”, señaló.

De igual manera, reconoció que se mentaliza cuando viene a Guadalajara porque sabe el ambiente al que se enfrentará, además de destacar que le motiva y le agrada tener la atención de la afición. “Yo sabía desde un principio, y siempre, que ya cuando vengo para acá llego preparado mentalmente, porque sé que la gente por ahí va a jugar su papel. Obviamente eso me motiva muchísimo: venir y que la gente me ponga mucha atención, que me preste un poquito de su tiempo.

“Es algo que valoro muchísimo y trato de siempre hacer las cosas bien. Después, tengo un gran equipo que me ha ayudado a desarrollar mi mejor fútbol. Obviamente, sin el trabajo de ellos nada sería posible. Me han ayudado a crecer mucho como persona y como jugador, y les estoy totalmente agradecido”, concluyó.

Al final, reconoció cuáles han sido los cambios que ha realizado para regresar a su mejor nivel: “Obviamente son muchos factores. Por ahí yo siempre he reconocido mis errores cuando estuve aquí en Chivas. Cuando llegué a Toluca, me puse lo más profesional que pude: bajé mucho de peso, todos los días estoy en el gimnasio, cuido mi rodilla; después, por naturaleza, sale el talento que tengo. Yo creo que tengo muchas cualidades para aportar a mis compañeros. Tengo gente que me entiende muy bien, entiende mis movimientos, y yo los de ellos, y eso será clave para marcar diferencia”, finalizó.

SV