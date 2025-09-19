El terror regresa con una nueva propuesta televisiva. Las inquietantes investigaciones de Ed y Lorraine Warren, reconocidos especialistas en fenómenos paranormales que han inspirado múltiples libros y cintas de éxito, se transformarán ahora en una serie original de HBO Max.

Nuevas historias para un legado aterrador

Después de conquistar la pantalla grande con una de las franquicias de horror más rentables de los últimos años, el universo de El Conjuro se expandirá a la televisión. La producción promete mostrar expedientes inéditos de los Warren, lo que garantiza relatos distintos a los ya adaptados al cine. Según adelantaron los responsables, el público podrá esperar desde casas embrujadas hasta sucesos imposibles de explicar, siempre bajo la mezcla de terror psicológico y elementos sobrenaturales que caracteriza a la saga.

El equipo creativo detrás del proyecto

La dirección de la serie está en manos de Nancy Won, productora ejecutiva con trayectoria en proyectos como Jessica Jones y Pequeños fuegos por todas partes. En cuanto al guion, los encargados son Peter Cameron y Cameron Squires, quienes ya demostraron su capacidad para crear atmósferas cargadas de misterio y tensión en producciones de Marvel como WandaVision y Agatha. Con este equipo, la plataforma busca mantener el suspenso y la esencia que hicieron de El Conjuro un fenómeno global.

Aunque HBO Max no ha confirmado la fecha exacta de lanzamiento, se espera que la serie esté disponible en algún momento de 2026. El proyecto busca atraer tanto a los seguidores que han acompañado a la franquicia desde sus inicios como a nuevas audiencias aficionadas al terror clásico en formatos actuales.

El fenómeno continúa

La saga de El Conjuro no solo marcó una forma particular de narrar historias de miedo, sino que dio origen a un universo cinematográfico que incluye títulos como Annabelle y La Monja. Ahora, con su salto a la televisión, la propuesta promete mantener viva la herencia de los Warren y reforzar la fascinación por lo inexplicable.

