Pumas perdona a los Tigres y regala empate

El tema de la contundencia les pasó factura, de nueva cuenta. Los Pumas tuvieron la oportunidad de enfilarse al triunfo en más de una ocasión, pero no pudieron concretar sus acciones y empataron 1-1 con los Tigres.

Igualada con sabor a derrota para Efraín Juárez y sus dirigidos. Los del Pedregal necesitaban aprovechar este partido para dar un golpe sobre la mesa, demostrar que están hechos para cosas importantes, pero fueron víctimas de sus errores.

Primero Aaron Ramsey desperdició un penalti en la primera parte. Después vino la ilusión, en la parte final del juego; José Juan Macías estuvo cerca de convertirse en el héroe al marcar con gran calidad, pero no contaba con la falla de su defensa.

Un jalón innecesario de Caicedo propició un penalti a favor de los Tigres... Keylor Navas se agigantó y detuvo el disparo de Nicolás Ibáñez, pero en el rebote Ángel Correa igualó. Los Pumas le entregaron dos puntos a los Tigres y no superaron su primera prueba de fuego.