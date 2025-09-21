'Chicharito' le hace más daño a Chivas de lo que le ayuda: Félix Fernández

El día de ayer, Chivas recibió a Toluca en el Estadio AKRON para cumplir con la Fecha 9 del Apertura 2025 de la Liga MX. En este duelo, donde Guadalajara cayó 0-3, la afición y los especialistas del deporte no pasaron desapercibida la terrible actuación de Javier "Chicharito" Hernández.El equipo se vio en problemas desde el inicio, con el Toluca creando peligro. El Rebaño Sagrado desaprovechó su única oportunidad clara cuando Efraín Álvarez disparó por encima del arco.Chivas no generó oportunidades de ataque y su defensa, que ya era frágil, empeoró. La expulsión de Fernando González después de una falta revisada en el VAR dejó al equipo con un hombre menos. A partir de ese momento, el equipo perdió el ánimo.La afición rojiblanca se mostró muy molesta y abucheó al equipo en lo que se considera su peor partido en lo que va del Apertura 2025. El equipo, que había logrado mantener su portería a cero en el partido anterior, esta vez recibió 3 goles.Posterior al encuentro entre el Rebaño Sagrado y los Diablos Rojos, aficionados del balompié reaccionaron molestos y decepcionados en redes sociales, no solo por el fatídico resultado del encuentro para Chivas, sino también por la terrible y deficiente actuación que Javier Hernández ha tenido desde su reincorporación al equipo de Guadalajara.Como si los señalamientos de los aficionados no fuera suficiente, el periodista y comentarista deportivo de Fox Sports, Félix Fernández, aseguró que "'Chicharito' le hace más daño a Chivas de lo que le ayuda"."Tú te pones a observar a 'Chicharito', más allá de las jugadas de las que tiene contacto con el balón, que hoy fue muy impreciso, él levanta los brazos, pide todas las pelotas [...] ordena a 'La Hormiga', lo manda a que se aleje para él tener más posibilidades, trata de aparecer de cualquier manera... pero le afecta más", aseveró Fernández.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF