Chivas femenil vence a Tijuana y se mete al top 4 de la clasificación

Este domingo, las Chivas Femenil impusieron sus condiciones desde el estadio Jalisco para derrotar a las Xolas de Tijuana con anotaciones de Denise Castro y Joseline Montoya, en el duelo correspondiente a la jornada 12 del Apertura 2025 de la Liga MX Femenil, resultado que les permite, momentáneamente, meterse al top 4 de la clasificación con 23 puntos.

El equipo dirigido por Antonio Contreras continúa sumando resultados positivos. La victoria frente a las fronterizas significó la tercera consecutiva y consolidó su lugar entre los primeros puestos de la tabla general. Esto cobra mayor relevancia si se recuerda que Chivas comenzó el torneo de manera irregular, ocupando incluso el décimo lugar; sin embargo, el equipo ha demostrado una notable evolución al ir de menos a más en la campaña.

Las rojiblancas comenzaron dominando el encuentro, registrando embates constantes a la cabaña visitante, pero sin tener la contundencia que pudiera capitalizar el buen momento. Solo una jugada diferente pudo romper con la monotonía del encuentro, cuando Isabela Esquivias desbordó por banda derecha para mandar un centro preciso que aprovechó Denise Castro, quien con un certero cabezazo abrió el marcador al minuto 30".

Para la parte complementaria, las Xolas se atrevieron a ir al frente y pusieron a prueba a Blanca Félix con disparos sumamente peligrosos. Sin embargo, la arquera de Chivas resolvió con categoría cada una de las jugadas amenazantes que se le presentaron en su área, frustrando los intentos de las rivales y colgando el cero.

Conforme transcurrió el tiempo, las modificaciones se realizaron y con ello Joseline Montoya entró de cambio al 73" para sustituir a Castro. Con apenas cinco minutos sobre la cancha, la dorsal 25 sacó un potente disparo para firmar un golazo y sellar la victoria local.

A falta de que Monterrey y Toluca jueguen sus respectivos partidos de la fecha 12, Chivas logró subir al cuarto peldaño y el próximo martes 30 de septiembre enfrentará a Mazatlán en condición de visitante a las 19:00 horas.

