El neerlandés Max Verstappen, cuatro veces campeón del mundo con Red Bull, largará desde la pole position en el Gran Premio de Azerbaiyán 2025, decimoséptima fecha del Mundial de Fórmula 1 que se corre este domingo en el circuito urbano de Bakú. Con esta, suma su segunda "pole" consecutiva en la temporada.

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima sexta "pole" en la F1 -la sexta de la temporada- al dominar la caótica y larguísima calificación -con seis banderas rojas y que duró dos horas-, en cuya decisiva Q3 cubrió los 6 mil 003 metros de la pista azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 117 milésimas, 478 menos que Carlos Sainz y con 590 de ventaja sobre el neozelandés Liam Lawson (RB).

Lawson sale tercero -tras lograr el mejor resultado de su carrera en una calificación de F1-, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que saldrá cuarto.

El doble campeón mundial español Fernando Alonso (Aston Martin) sale desde el lugar 11, mientras que el argentino Franco Colapinto (Alpine) lo hará desde la decimosexta plaza.

El inglés George Russell (Mercedes) sale quinto, junto al japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), desde la tercera fila; una por delante de la que ocuparán el inglés Lando Norris (McLaren) y el debutante francés Isack Hadjar (RB), que acabó octavo la calificación.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 31 puntos de ventaja sobre su compañero Norris-, arranca noveno, desde la quinta fila, en la que lo acompañará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -décimo en la qualy-, en una carrera prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.

