México alcanza cinco plazas para los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

La delegación mexicana sigue escribiendo su propia historia en los deportes invernales. A pesar de las limitaciones que impone la geografía y la falta de infraestructura especializada en el país, México ha asegurado cinco plazas para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, una cifra que lo coloca entre sus delegaciones más numerosas en este tipo de justa.

La clasificación más reciente llegó gracias a Donovan Carrillo, quien consiguió su boleto en la prueba individual de patinaje artístico masculino. Con ello, el jalisciense se convirtió en el primer mexicano en participar en dos ediciones de Juegos Olímpicos de Invierno, después de Ricardo Olavarrieta, quien compitió en 1988 y 1992.

A Carrillo se suman otros atletas que han demostrado constancia y perseverancia en disciplinas que rara vez figuran en el panorama deportivo nacional. Allan Corona y Regina Martínez obtuvieron plazas en esquí de fondo, convirtiéndose en referentes de una modalidad prácticamente inédita para México.

Por su parte, la experimentada Sarah Schleper, quien ha representado al país en múltiples competencias internacionales, aseguró un lugar en el esquí alpino femenino, mientras que el país también contará con una plaza varonil en esta misma disciplina, ampliando la representación en uno de los deportes más exigentes de los Juegos.

Este logro cobra aún más relevancia si se toma en cuenta que en México no existen pistas de nieve naturales de nivel olímpico ni centros de entrenamiento con las condiciones ideales para estas disciplinas. La mayoría de los atletas nacionales deben prepararse en el extranjero, compaginando largas estancias fuera del país con el esfuerzo económico y el apoyo de sus familias y federaciones.

Con estas cinco plazas, México afrontará los Juegos Olímpicos de Invierno de 2026 con una delegación sólida, que combina experiencia y juventud, y que busca dejar huella en una justa donde el simple hecho de competir ya es un triunfo frente a las adversidades.

