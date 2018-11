Una era de decadencia

Han pasado cinco años desde que el Atlas está bajo el mando de Grupo Salinas, esto tras la compra en noviembre de 2013 por parte de la A.C., y desde su primer torneo disputado en el Clausura 2014 y conforme han avanzado los años, los rojinegros han ido en decadencia, perdiendo identidad, y es que hoy en día, al terminar el Apertura 2018, fueron uno de los dos peores equipos del certamen.

En estos cinco años de Televisión Azteca al frente de los Zorros, solamente en cuatro de 10 torneos se ha alcanzado la Liguilla, esto fue en el Apertura 2015, Clausura 2015 y Clausura y Apertura 2017, sin embargo también han tenido torneos para el olvido, con cosechas de 14 puntos como el Clausura 2016, y de 11 unidades en este Apertura 2018.

En su primer certamen bajo el mando de la nueva administración que comanda Gustavo Guzmán, Atlas no clasificó a la Liguilla en el Clausura 2014, al haber conseguido sólo 21 puntos, esto de la mano de Tomás Boy como director técnico. Pero un torneo después, en el Apertura 2014, los Zorros tuvieron lo que hasta hoy ha sido su mejor certamen, al acumular 31 puntos, clasificar a la Liguilla en tercer lugar general, pero fue Santos Laguna quien los eliminó a las primeras de cambio en Cuartos de Final.

No obstante, en el año que está por terminar, 2018, la directiva del Atlas se empeñó en hacer las cosas de manera errónea, como traer refuerzos extranjeros lesionados, por lo tanto no respondieron en la cancha o simplemente no pudieron siquiera debutar. Además de que sufrieron modificaciones en su estructura, tuvieron en Fabricio Bassa un director deportivo gris, luego llegó Rafael Márquez a la presidencia deportiva y con él, refuerzos y el entrenador Guillermo Hoyos, así como el nuevo director deportivo Ignacio Hierro.

No cansados con eso, en 2018 los rojinegros tuvieron cuatro entrenadores, desde José Guadalupe Cruz, pasando por Gerardo Espinoza, Rubén Omar Romano y finalmente Ángel Guillermo Hoyos, quien actualmente dirige al plantel y que tendrá la oportunidad de preparar el próximo Clausura 2019.

Porcentaje Grupo Salinas Equipo JJ PTS % 14. Atlas 85 99 1.1647 15. Gallos 85 99 1,1647 16. Puebla 85 95 1.1176 17. Lobos 51 51 1.0000 18. Veracruz 85 75 0.8824

Las claves de la dirección de Grupo Salinas

Lo mejor

Copa Libertadores

Clasificó y jugó la Copa Libertadores de 2015 dejando una buena impresión, sin embargo la historia fue la misma, no clasificó a la siguiente ronda, al haber acumulado sólo seis puntos, producto de sólo dos victorias, ante Atlético Mineiro, tanto en Brasil, como en el Estadio Jalisco, dando la campanada en aquel certamen.

Clasificaciones seguidas

De la mano de Tomás Boy, los rojinegros alcanzaron un par de clasificaciones consecutivas a la Liguilla. En el Apertura 2014 avanzaron con 31 puntos, se midieron a Santos Laguna y perdieron; en el Clausura 2015, los Zorros se vieron las caras con su archirrival, el Guadalajara y fueron las Chivas quienes avanzaron a Semifinales.

Continuidad del “Profe”

Uno de los aciertos de la directiva rojinegra fue darle continuidad al proyecto del técnico José Guadalupe Cruz, con esto, el “Profe”, quien llegó en el torneo Apertura 2016 y que dejó la institución en el Clausura 2018, alcanzó un par de Liguillas, la primera quedando fuera ante Monterrey, y la segunda, otra vez ante Chivas.

Lo peor

Petardos

En los 10 torneos que ha estado presente Grupo Salinas han llegado refuerzos del extranjero que han dejado mucho qué desear, desde jugadores como Gonzalo Bergessio, Luis Caballero, Keno, Eisner Loboa, Jefferson Duque en su primera etapa, hasta los más recientes: Octavio Rivero, Ricardo Álvarez y Nicolás Pareja (foto).

Fallan los de pantalón largo

Los encargados de llevar por buen puerto a los diversos planteles, armarlos de cara a sus torneos, son los directores y presidentes deportivos, y Grupo Salinas no ha entregado buenos números en ese renglón. Han tenido en el escritorio a figuras como Heriberto Morales, Alberto de la Torre (foto), Fabricio Bassa, Rafael Márquez y ahora Ignacio Hierro.

Poca estabilidad

En cinco años, Atlas ha tenido a nueve entrenadores, siendo los más estables Tomás Boy y José Guadalupe Cruz, quienes incluso llevaron al Atlas a la Fiesta Grande. Pero otros han sido fracasos rotundos, como Gustavo Matosas, Gustavo Costas (foto) y Rubén Omar Romano; además, los interinatos de Hugo Castillo, Francisco Ramírez y Gerardo Espinoza.

Técnicos en la Era Grupo Salinas

Tomás Boy (Clausura 2014-Clausura 2015)

Gustavo Matosas (Apertura 2015)

Hugo Castillo (Apertura 2015)

Gustavo Costas (Clausura 2016)

Francisco Ramírez (Clausura 2016)

José Guadalupe Cruz (Apertura 2016-Clausura 2018)

Gerardo Espinoza (Clausura 2018-Apertura 2018)

Rubén Omar Romano (Apertura 2018)

Guillermo Hoyos (Apertura 2018)

Nueva etapa Torneo Puntos Liguilla Clausura 2014 21 No Apertura 2014 31 Sí Clausura 2015 28 Sí Apertura 2015 17 No Clausura 2016 14 No Apertura 2016 19 No Clausura 2017 26 Sí Apertura 2017 25 Sí Clausura 2018 18 No Apertura 2018 11 No

Peores contrataciones