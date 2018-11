Figuras del futbol tapatío se unen por ''El Zully'' Ledesma

Con la presencia de Ramón Morales, Benjamín Galindo, Erubey Cabuto, Fernando Salazar y Guillermo Hernández, así como de colaboradores, se anunció de manera oficial el partido a beneficio del ex portero Javier ''Zully'' Ledesma, quien está pasando por difícil problema de salud.

El cotejo se llevará a cabo el próximo 7 de diciembre en el Estadio Tres de marzo, en donde participarán jugadores de las Leyendas del Guadalajara y de la Generación Dorada del Atlas, así como invitados especiales que se han unido a la causa, tales como Carlos Morales, Juan Carlos Leaño y Jorge Dávalos.

Los costos son bastante accesibles para ver este duelo, que iniciará a las 20:00 horas en el Tres de Marzo. El ex jugador Joel Sánchez aseguró que habrá espectáculo, y la afición debe estar segura que observará un buen partido, por lo que espera que apoyen los amantes al futbol.

''No tengo duda que la gente vivirá un gran encuentro, se acordará de muchas anécdotas y estamos enteros, muchos de nosotros entrenamos cada tercer día, para que la gente que vaya a vernos porque la calidad no se pierde, es decir, ni modo que Galindo llegue sin toque, que Ramón Morales sin buenos centros o que Omar Bravo no tenga un buen cabezazo, que Camilo Romero no haga una de sus barridas mortales; 'Gusano' Nápoles también estará. Verán un buen encuentro''.

Por su parte, el ex portero Erubey Cabuto, de la Generación Dorada, señaló que también tienen jugadores ya confirmados que darán todo para ofrecer un buen espectáculo y que quienes vayan, se divertirán a lo grande.

''Nos sentimos orgullosos de la invitación, es una labor importante, positiva, que bueno que se juntan tantos jugadores para una causa, positiva. Se ha dado mucha aceptación de los dos equipos. Y que no buscan otro beneficio, más que apoyar en el evento. Que se sume la afición y hagamos una buena labor para que el más beneficiado sea 'Zully' Ledesma''.

Los boletos, que costarán 50 pesos, estarán a la venta en los estadios Tres de Marzo y Jalisco, y algunas tiendas de la marca Chivas, institución que por cierto, apoyará al cien por ciento con sus redes sociales y su plataforma de Chivas TV.

Entre los jugadores que participarán se encuentran:

Por las Leyendas del Guadalajara: Sergio Rodríguez, Omar Bravo, Adolfo Bautista, Javier Arturo Ledesma Jr., Benjamín Galindo, Jonny Magallón, Héctor Reynoso, Ramón Morales, Jhonny García, Camilo Romero, Alberto Medina, Xavier Báez, Héctor Castro, Gustavo Nápoles, Sergio Ávila, Remy Arreola, Ignacio Vázquez, Abraham Coronado, Montes de Oca Sergio Pacheco y Francisco Mendoza. Alberto Guerra estará dirigiendo con ''More'' Hernández, Eduardo de la Torre y el doctor Pablo Sandoval.

Por la Generación Dorada estará: Antonio Pérez, Fernando Salazar, Christian Sánchez, Juan Carlos ''Negro'' Medina, Miguel Zepeda, Omar Flores, Mario Méndez, Juan Manuel García Zavala, Ricardo Jiménez, 'Tripa' Pérez, Jaime Durán, Ricardo Jiménez, Ulises Mendivil, Óscar Cabeza, Nelson Esqueda, Carlos Balcázar, Antonio Íñiguez, Óscar González, Juan Pablo 'Loco' García, Julio 'Jerry' Estrada, y también participará César Andrade en algo especial, mientras que en el cuerpo técnico estarán Jorge ''Vikingo'' Dávalos, Héctor López, Víctor Rodríguez y Sergio Díaz.

