Tomás Boy visualiza un tridente ofensivo en Chivas

No es el momento, por lo menos eso piensa el técnico Tomás Boy, y Alexis Vega deberá esperar turno para iniciar con el Guadalajara en la Liga MX. El "Jefe" puntualizó que su mente tiene pensado poner a un tridente de miedo, dinámico, con Alan Pulido, Vega y Oribe Peralta.

"Alguna vez van a jugar los tres juntos y tienen la capacidad, pero es cuestión de tiempo"

El pastor explicó los motivos del porqué todavía no está en condiciones de iniciar Vega, al tiempo que resaltó la capacidad goleadora y también el hambre que tiene, porque poco a poco está sacando la calidad que posee en sus pies.

"Es que Vega viene de no tener descanso porque se fue mes y medio a la Selección y tuvo poca participación. Tuvo cinco días de descanso y tenía planeado para Oribe un poco más de trabajo de recuperación. De todas maneras la necesidad de su importancia me hace ubicarlo antes, pero para mí el plan era que no estuviera los primeros partidos sino Vega, aunque fue al revés".

• Chivas todavía no está para grandes batallas

Precisó que el plan que tiene es ambicioso, espera que el tiempo le alcance para que éste se lleve a cabo, porque se requieren resultados inmediatos en un equipo grande como el Guadalajara y no descarta que en poco tiempo tenga a su tridente actuando en la Liga.

"Alguna vez van a jugar los tres juntos y tienen la capacidad, pero es cuestión de tiempo. Ahorita Vega está como revulsivo fenomenal, da pases, trabaja, mete goles y está regresando. Todavía no puedo determinar si esto va a cambiar o no".

• Tomás Boy ve presionados a los árbitros con el VAR

Respecto a si haría cambios en el 11 estelar para recibir al Necaxa, el técnico puntualizó que está en estudio, esperando la reacción de los suyos durante los entrenamientos que le restan al equipo de cara a ese encuentro.

JM