Tomás Boy no temía por su trabajo

Siempre confió en su equipo porque la pretemporada que habían desarrollado tarde que temprano daría resultados importantes y ante Tigres, Tomás Boy dijo que apareció esa labor que Chivas realizó en la International Champions Cup, porque ganaron y pudieron definir el encuentro 20 minutos antes de finalizar el cotejo, pero no fueron certeros.

“El entrenador siempre tiene las maletas listas. En una organización como esta los resultados deben ser inmediatos".

Las señales que tenía Boy de acuerdo a cómo desarrollaba el equipo el sistema, dijo lo dejó contento, al tiempo que negó pusiera atención en lo que se decía en las redes sociales sobre un posible cese en caso de una derrota ante los felinos de Ricardo Ferretti.

“El entrenador siempre tiene las maletas listas. En una organización como esta los resultados deben ser inmediatos. Sobre todo, en un equipo como Chivas”.

“La verdad no hice caso de los rumores, no hago caso de nada. La rumorología es un deporte nacional padrísimo".

La experiencia en Boy salió a flote, se mantuvo siempre tranquilo en espera del triunfo, “la verdad no hice caso de los rumores, no hago caso de nada. La rumorología es un deporte nacional padrísimo. Para mí habían han habido señales muy importantes, buenas durante la pretemporada hacía mí. Quizá hacia afuera no eran tantas, pero cuando se viajan 14 mil kilómetros y tengo que dividir al equipo y no tengo tiempo para entrenar, pueden suceder cosas, pero cada partido fuimos mejor contra adversarios inmensamente calificados. Para mí, las señales eran buenas”.

La idea de Boy es permanecer mucho tiempo en Chivas, así tiene proyectada su carrera profesional, por eso cambiará algunas formas y considera que para darle seguridad a la afición, deben ligarse mínimo cuatro resultados favorables.

“Cada quien ve las cosas como las quiere ver, vivimos en la época de la individualidad. Todo se vale, en la moda todo se vale. Es parte del momento que se vive, no es tan agradable, pero hay que vivirlo, quiero estar con las Chivas mucho tiempo, haciendo las cosas bien”.

No tiene duda el pastor que seguirán mejorando en el accionar futbolístico, porque el trabajo de la pretemporada fue excelente, de la cual no se arrepiente en lo más mínimo haberla hecho como salió, porque los frutos se comenzarán a ver en la Liga MX.

“La capacidad de los adversarios es terrible, River campeón, Boca subcampeón. Hicimos un gran partido. Ante Fiorentina, que es el sexto lugar de una liga fuerte. Benfica, Campeón de Portugal y el resultado fue inmerecido. Contra el Atlético de Madrid, jugamos de tú a tú todo el partido. Si es cierto que estuvimos 11 contra 10 un rato, pero nos emparejaron, temor que era nos emparejaran. Los árbitros tratan de compensar para que no se vea que se trata mejor a uno que otro. En general, es así”.



RR