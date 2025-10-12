Chivas Femenil no puede con Puebla y deja escapar puntos en el estadio AKRON

Por primera vez en la historia de la Liga MX Femenil, Puebla logró sacarle un punto a Chivas en la cancha del estadio AKRON. Las dirigidas por Antonio Contreras no pudieron vencer al segundo peor equipo del Apertura 2025 y tuvieron que rescatar el empate a una anotación con gol de Carolina Jaramillo.

Pese a que las rojiblancas llenaron de balones el área camotera, simplemente no lograron conseguir la diana que les diera la victoria ante unas poblanas que tuvieron un sólido parado defensivo y supieron sufrir para obtener su primer punto en condición de visitante enfrentando a las Chivas.

Desde el 2019, año en el que Puebla y el Guadalajara coincidieron en un partido del Circuito Rosa por primera vez, la franja jamás había podido obtener ni una sola unidad en Zapopan, hasta este domingo.

Entre imprecisiones y un dominio con el balón en posesión, Chivas comenzó siendo el equipo propositivo al ataque, sin embargo, la claridad no las acompañó en cada una de las llegadas al arco de la arquera Silvia Machuca, quien no fue tan exigida, a pesar de que las tapatías buscaron incesantemente el tanto que las pusiera en ventaja.

Por su parte, Puebla apostó a defenderse con uñas y dientes, con el objetivo de, al menos, sacar un empate para evitar otra derrota a su cuenta. Cuando parecía que las camoteras sufrirían de más en la inmueble rojiblanco, una desatención en la defensa local, les permitió abrir el marcador al minuto 44’ a través de Liliana Fernández, la centrocampista solo tuvo que empujar el balón frente a la portería que quedó a su merced y con una Celeste Espino completamente vencida.

Para la parte complementaria, la dinámica continuó siendo la misma. Puebla ya no presentó más arribos, conformándose con el 1-0 y con la principal encomienda de aguantar el resultado metiéndose en su propia área. Esto a Chivas le representó todo un reto porque, aunque metió hasta tres centro delanteras, la anotación se les negó hasta que Jaramillo disparó de larga distancia al 75’ para igualar el marcador.

En caso de que Atlético de San Luis no logre un triunfo ante Toluca, Chivas estaría asegurando su lugar en la Liguilla del Apertura 2025. Con este resultado, el Guadalajara llegó a 30 puntos y se mantiene en el cuarto lugar de la clasificación.

