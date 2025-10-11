"Chucky" Lozano reconoce que jugaría en Chivas o en América

Este año 2025 se dio el debut del San Diego FC en la Major League Soccer (MLS), un proyecto que generó gran expectativa en el futbol de Estados Unidos y que tiene como figura principal al mexicano Hirving "Chucky" Lozano. El delantero, surgido de las fuerzas básicas del Pachuca, ha demostrado por qué fue elegido como el emblema del nuevo club californiano. En 27 partidos disputados durante la temporada, Lozano suma 9 goles y 8 asistencias, cifras que dan cuenta de su peso ofensivo y que lo han convertido en uno de los futbolistas más destacados del torneo, además de ganarse el cariño y la admiración de la afición estadounidense.

A pesar de su éxito en la MLS, el atacante no descarta un posible regreso al futbol mexicano. En una reciente entrevista con el periodista David Faitelson, el "Chucky" fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a vestir la camiseta de alguno de los dos equipos más populares del país: Chivas o América. Su respuesta fue contundente y sin titubeos: "Sí claro (jugaría en Chivas), ¿por qué no? Sería una experiencia muy bonita; también América, es el grande de México, la verdad que sí me gustaría estar en ese club o en alguno de esos clubes y el tiempo lo dirá".

Sus declaraciones no pasaron desapercibidas entre la afición mexicana, pues ambos equipos suelen despertar pasiones y divisiones entre los seguidores del futbol nacional. Que un jugador de la talla del "Chucky" Lozano reconozca abiertamente su interés por jugar en cualquiera de los dos clubes más grandes de México emociona a los fanáticos y alimenta los rumores sobre su futuro.

Lozano dejó la Liga MX en el año 2017, cuando emigró al futbol europeo para fichar con el PSV Eindhoven de los Países Bajos, donde brilló. Posteriormente, dio el salto a la Serie A con el Napoli, club con el que conquistó la Serie A italiana en la temporada 2022-23. Tras su paso por Europa, regresó al PSV antes de incorporarse al San Diego FC, donde continúa mostrando su calidad y liderazgo.

Durante su etapa con los Tuzos del Pachuca, el "Chucky" se consagró campeón de la Liga MX en el Clausura 2016 y ganó la Liga de Campeones de la Concacaf en la temporada 2016-17, títulos que marcaron el inicio de una carrera internacional exitosa.

